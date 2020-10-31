萬聖節直播｜蘭桂坊、尖沙咀人山人海　市民太子站打扮被截查

10月31日為萬聖節，過往不少市民均會適心打扮外出「應節」。受疫情影響，酒吧每枱人數雖放寬至4人，但顧客離開餐桌範圍後不可飲食，並要戴上口罩。 於中環蘭桂坊，晚上愈夜愈多人，現場有警察不時巡邏，有人以太子站打扮，被警方要求離開。 蘭桂坊協會總監張素媚稱，今日凌晨有部分客人於2時後未有離去，約遲三分鐘，亦遭警方票控。

▼萬聖節蘭桂坊現場▼

晚上蘭桂坊愈夜愈多人，警方要實施人潮管制。

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現場可見，大部分客人有遵守四人一枱，有人拿著酒杯站在路旁，但期間有戴上口罩，未有邊行邊飲的情況。惟有作特色裝扮人士拍照時未有戴上口罩。於中環蘭桂坊，晚上7時起人流開始增多，有部分酒吧的室外座位滿座，現場有警員駐守及不時巡邏。晚上約8時，有食環署人員進入酒吧內巡查，有警員舉起標示及叫咪，要求市民沿雲咸街離開，實施單向人流管制措施。

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現場有市民適心打扮，王小姐及林小姐穿上一身「蘿莉塔」（lolita）服裝，她們稱用了5至6小時打扮。林小姐過往曾於萬聖節到訪蘭桂坊，認為今年受疫情影響，人流較過往少，「之前逼啲，依家疏鬆咗好多。」但她認為氣氛熱鬧，未有受到影響。王小姐首次到蘭桂坊，稱會做好防疫措施，不太擔心感染。

萬聖節適逢831事件14個月，有市民於蘭桂坊戴上貼有831事件相片的紙盒。盧先生稱，希望到場玩樂及宣揚831事件，期間未有叫口號，其後被警員截查及要求他們離開，認為自己未有影響他人，指警方做法剝奪其人權自由。

蘭桂坊協會總監張素媚稱，商户有配合政府防疫措施，昨晚有部分客人於凌晨兩時後未有離去而被警員票控，「遲咗1分鐘、3分鐘咁。」她稱，已提醒會員商户今晚會再提早呼籲客人離開。她稱，只要商户有遵守法例，不擔心警員巡查會影響生意，估計今日人流有過往約七成。

▼萬聖節尖沙咀現場▼

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另一邊廂，尖沙咀諾士佛臺的酒吧生意理想，全條街道幾乎爆滿，警方實施人潮管制。

3月第二波疫情爆發時「酒吧群組」的諾士佛臺酒吧「All night long」已經重開。

【萬聖節】10月31日，疫情放緩下的萬聖節，限聚令仍然生效，酒吧可營業至凌晨2點，尖沙咀諾士佛臺酒吧生意理想，不少人扮鬼扮馬。3月第二波疫情爆發時「酒吧群組」的諾士佛臺酒吧「All night long」已經重開。（羅君豪攝）

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼