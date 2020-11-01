銀礦灣酒店Staycation群組爆發　26歲女初步確診　已傳染數名親友

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（1日）公布，暫時新增少於10宗初步確診個案，其中有不明感染源頭的個案，是一名26歲女文職人員。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名女病人曾於10月下旬，與7名朋友入住銀礦灣海景渡假樂園「Staycation」(宅度假)，其中一名同行男友人初步確診，是一名有線電視工程部人員。 另外，女病人曾與家人聚會，一名15歲男親友亦初步確診，其就讀的學校亦要派樽檢測及停課14日。

衞生署指，女病人曾到梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation。（網上圖片）

張竹君表示，今日暫時有少於10宗初步陽性個案，其中一人為26歲女子，在小型公司做文職工作，與家人同住於大埔圍頭村，任職公司位於黃竹坑香葉道15號。

張竹君指，該名女病人在10月25日至27日期間，與7位朋友去梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation，分3間房入住，但曾一同BBQ、到茶餐廳吃午餐。

有線新聞表示，工程部一名男同事於休假期間初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

張指，其中一同Staycation的26歲男友人出現病徵，已經送院，並初步確診。她又補充，染疫男子昨晚曾與朋友打邊爐，該群朋友亦已列作緊密接觸者。

有線工程人員有份Staycation亦染疫

有線新聞其後確認，上述該名26歲男子，是其工程部人員，並指在10月24日開始放大假，感染後未曾到公司上班，昨日凌晨出現發冷、頭痛等病徵，同日下午與另外10人在粉嶺下輋村打邊爐，包括有線另外7名工程人員及1名兼職記者，期間曾脫下口罩10多分鐘進食，當晚接獲衞生署通知被列為密切接觸者，鼻咽樣本對病毒呈陽性，目前有發燒但肺片清。

另一方面，衞生署在追蹤下，發現26歲女子的一位親戚，一名15歲男生亦出現不適，昨日到醫院求醫，目前初步確診。他在10月27日，曾與女病人一同用膳、傾談，10月31日亦曾與家人拜山，同日出現流鼻水症狀並求醫。

張竹君表示，男生同樣住圍頭村，但是居於另一間屋，並就讀於基督教香港信義會心誠中學，10月29日放學曾同10多位同學在聯和墟「除罩」打籃球，至於最後回校日期為10月30日。她指，病人在校活動未曾除下口罩，已向校方全校派樽及停課14日。而曾一起打籃球的同學，則需要送往檢疫中心隔離。



校方發通告 學生、員工明可回校領取樣本瓶



校方今日發出通告，提到有一名中三學生確診，現正接受治療，學校將於明天及後天（2至3日）停課，而由11月4日（周三）至11月14日則全校均以網課形式上課，衛生防護中心現正聯絡該學生的緊密接觸者，並進行相關防疫措施。

學校又提到，已進行全面徹底消毒，衛生防護中心亦安排檢測樣本瓶，學生、員工可於明天回校領取樣本瓶，並於周二、三交回本校，校方又指檢測非強制性，家長可自行選擇是否進行檢測，惟呼籲所有同學參與檢測，以確保全校安全。