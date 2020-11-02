721時任元朗指揮官李偉文退休半年「轉跑道」　加盟顧問公司

《香港01》獲悉，去年721事件當日任職元朗警區指揮官、今年二月已退休的前總警司李偉文，上月已轉職證券集團旗下管理咨詢公司，並獲委任為顧問，負責就企業重組、保安、人力資源等提供意見。 李偉文離開警隊前，連同其他相關警官，捲入公職人員行為失當罪投訴調查，有份舉報的民主黨立法會議員林卓廷認為，事隔一年多，相關調查尚未見影，被投訴的李偉文甚至已離任，「連我受害人都告埋，佢地一個都未，緊係唔合理啦！」 勤豐管理咨詢服務有限公司執行董事陳倪麟回覆查詢指，李偉文接受其公司邀請加盟，擔任兼職顧問，有需要時會提供公司管理方案及顧問意見。他又表明，有關聘任純以商業角度考慮，「不涉任何政治考量」。 警方發言人回覆稱，不評論個別個案。

李偉文去年任職元朗區指揮官時，發生元朗721事件，翌日大批市民包圍警署抗議，他當時曾出面接信及解畫。 （資料圖片/歐嘉樂攝）

服務警務處逾37年的李偉文，於2017年獲擢升為總警司，今年2月退休離開警隊。記者獲悉，經過半年「冷河期」後，他已於上月初加盟「勤豐管理咨詢服務有限公司」。

翻查資料，勤豐管理咨詢服務有限公司屬於勤豐金控旗下，集團主席余志宏亦是香港博愛醫院董事局總理。勤豐管理咨詢服務有限公司董事陳倪麟則曾代表公司於去年「博愛歡樂傳萬家」捐款20萬元。

新東家提供企業管治、傳媒及公共關係顧問服務

根據勤豐管理咨詢服務有限公司官網簡介，公司主要提供「卓越頂尖的咨詢服務」，包括企業管治、項目配對、激勵員工士氣、傳媒及公共關係，以及企業社會責任。據公務員事務局離職規定，公務員離職後不得披露在政府工作期間的機密資料。記者曾致電公司熱線，職員指李偉文不在辦公室。

勤豐管理咨詢服務有限公司執行董事陳倪麟以電郵回覆查詢時指，李偉文接受其公司邀請加盟，屬兼職顧問，並非常駐員工，在有需要的情況下，提供公司管理方案及顧問意見。他又表明，「有關聘任純以商業角度考慮，不涉及任何政治考量。」

去年反修例示威浪潮中，7月21日發生元朗無差別白衣人襲擊事件，當時李偉文是總警司，出任元朗警區指揮官。事發翌日不少議員和市民前往警署抗議，李偉文其後接信時解畫，指網上有不同「謠言及資訊」，重申事發後暫時無情報指有黑社會份子會外出攻擊市民。

他當時又稱，警方一直留意事態發展，又稱元朗站襲擊案件已交由總區重案組處理，「鎖定目標人士，會盡快將他們繩之以法。」對於事發當晚999熱線不通，他則指當晚有很多市民報案，以致「接唔到線」，又表示「歡迎市民舉報。」事發後傳媒發現李偉文在去年7月21至22日時，政府電話表顯示正在「休假」，但罕有地未有標明休假時期。

元朗7.21事件發生後，民主黨、民陣及工黨先後向廉政公署報案，質疑時任元朗警區指揮官李偉文在內多名警官，涉嫌公職人員行為失當及貪污等，要求廉署介入調查。廉署當時回覆稱已接獲市民投訴，會依法嚴肅跟進。今年授勳名單中，多達94名警務處現職或退休人員獲當局嘉獎，李偉文亦在名單之上，他在讚詞中被形容為「表現出色，克盡厥職，堪稱典範」，獲頒授「香港警察榮譽獎章」。

事實上，不少警官退休後另有跑道發展，警務處前助理處長，以「四點鐘許Sir」為人熟悉的許鎮德，2018年獲委任為陽光巴士有限公司的執行董事，去年更上一層樓，出任九巴母公司載通國際行政總監。

其他被投訴在元朗攻擊事件中涉嫌違犯公職人員行為失當罪的警官包括：元朗分區指揮官葉劍影(右)、助理指揮官游乃強(中)及八鄉分區指揮官李漢民(左)。(資料圖片)

涉及元朗721事件、被控暴動罪的民主黨立法會議員林卓廷批評，事隔一年多，調查尚未完成，被投訴的警官之一的李偉文甚至已離任，「連我受害人都告埋，佢地一個都未，緊係唔合理啦。」

去年有份向廉署舉報涉事警官的民主黨立法會議員林卓廷接受查詢時指，雖然李偉文已退休，但相信倘有刑責的話，仍不能免除責任，料不影響相關調查工作。他又指，尚未收到廉署就事件立案調查的交代或匯報，期望盡快有結果。他不諱言，對李偉文已離職一事感愕然，「連我身為受害人都已經告埋(被控告)，但佢地一個都未，緊係唔合理啦！」

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