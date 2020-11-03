租務管制「干預自由市場」迷思

劏房租務管制研究小組於10月3日在Facebook舉辦「劏房租務管制研究網上公眾論壇」。公眾論壇上第一位發言的公眾，是經營劏房的業主，他提及「劏房租管政策對業主不公平，市場是自由經濟，……」。「小政府大市場」等自由經濟的主張看似是香港長久營商環境的基石，但是「除去對市場的限制」是否足以成為所有經濟行為的理據，「干預自由市場」是否成為迴避規管的原因？ 全港關注劏房平台 薛家進

劏房租務管制研究工作小組在今年4月成立，就劏房租務管制的可行性及可行方案進行研究。（資料圖片／高仲明攝）

過往不乏政府官員或業主視劏房為市場上的商品，應由市場上供應及需求去決定市場價格；劏房有價有市，政府視業主與租戶為供應商與買家的關係，買家/租戶不滿貨品/劏房，可隨時更換供應商/業主。在新自由主義下的剩餘福利模式（residual model）下，政府相信以市場去解決福利問題，房屋問題非政府責任，政府無角色介入市場供應及需求。可是，聯合國經濟、社會及文化權利委員會關於適足住屋權和強迫驅逐的第 4（1991）號和第 7（1997）號一般性意見說明政府有責任確保市民受適足住屋權保障，尤其保障因財富分配不均的基層住戶，肯定房屋是人權及基本需要。

房屋問題與歷屆政府推行土地及房屋政策環環相扣，欠缺長遠目標的公屋興建量、高地價政策、放任劏房經營、造成接近26萬基層住戶輪候公屋，輪候年期達至5.5年、產生接近20萬居於分間樓宇單位的人士數目。政府製造房屋亂象的「因」，何來對「果」沒有角色？政府對劏房叢生現況責無旁貸，若政府再以自由市場來轉移保障市民居住權的責任，實難向基層交代。

據統計處早前公布的數字，就2016年中期人口統計的結果，全港現時約有9.27萬個劏房，平均一個單位分間成3.4個劏房。（資料圖片／高仲明攝）

另一方面，自由市場亦非沒有法理及道德的限制，例如：雙方在完全透明的市場資訊下同意器官交易，此經濟行為也是「不合法」及「不應該」。引用全港關注劏房平台於9月發佈「香港劏房違規情況專題研究」，推算80%劏房違規改建（註4）。當中包括未有申請屋宇署小型工程或通過建築及消防條例；同時業主為了避稅，限制或阻止租客「打釐印」，種種行為已經超越法理的許可界線。

近來網上及報章報導《月租1700居20餘呎劏房的伯伯》得到不少關注，「奇則」劏或「廚廁一體」劏房報導屢見不鮮。劏房經營者為了在自由市場上賺取比整個單位租出更多的利潤，犧牲住戶的安全、空間需要及健康。這種貪圖私利經濟行為也是不道德，遑論對整個社會造成在樓宇安全、大廈管理、住戶身心健康、引申的社會服務需要等的社會成本。

總結而言，劏房在平衡社會利益下應逐步取締。「自由市場」非阻擋法理及道德界線的擋箭牌，租管是撥亂反正的第一步，有效減少社會成本及保障市民住屋權益。