新冠肺炎・最新｜增6宗確診　3宗與銀礦灣Staycation相關

本港昨日（1日）新增7宗確診個案，其中一宗是未知感染源頭的本地個案，她日前被警方拘捕發現逾期居留，正待候遣返期間確診，她報稱住在旺角塘尾道206號東方泛達酒店。此外，另有少於10宗的初步確診的個案，一名26歲初步確診女病人曾在梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation，同行的有線電視工程部人員亦初步確診。

【14:00】衞生防護中心公布，今日新增6宗確診個案，其中輸入個案佔3宗，本地個案3宗。中心表示，新增的本地個案中，編號5332的26歲女患者，即是中心昨日公布的梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation的群組，感染源頭未明。她於10月28日出現發燒，同日向一名私家醫生求診並獲轉介至雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室，10月31日遞交深喉唾液樣本。病人於黃竹坑香葉道1號工作，最後一日上班日期為10月28日。她於10月25日至27日期間，曾與7名友人到訪梅窩海景渡假樂園。

至於另外兩宗本地個個案，都與#5332有流行病學關連，分別涉及一名26歲男子（個案編號：5336）及一名15歲男童（個案編號：5337）。個案5336曾於10月25日至27日期間與個案#5332留宿海景渡假樂園，10月30日出現咳嗽及流鼻水。據悉該名26歲男子是有線電視工程部員工。

衞生防護中心進行接觸者追蹤工作時，於10月31日確定他為緊密接觸者，同日將他送往雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室。個案#5337為個案#5332的親屬，曾於10月27日有接觸，10月31日出現咳嗽，11月1日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診。

【12:22】消息指，本港今增6宗新型肺炎確診個案，包括3宗與銀礦灣Staycation相關的個案，該群組再多1宗初步陽性個案，據悉今日不設疫情記者會。而其餘三宗則屬輸入個案。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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