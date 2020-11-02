新冠肺炎・最新｜消息：今增6宗確診　3宗與銀礦灣Staycation相關

最後更新日期：
本港昨日（1日）新增7宗確診個案，其中一宗是未知感染源頭的本地個案，她日前被警方拘捕發現逾期居留，正待候遣返期間確診，她報稱住在旺角塘尾道206號東方泛達酒店。此外，另有少於10宗的初步確診的個案，一名26歲初步確診女病人曾在梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation，同行的有線電視工程部人員亦初步確診。
【12:22】消息指，本港今增6宗新型肺炎確診個案，包括3宗與銀礦灣Staycation相關的個案，該群組再多1宗初步陽性個案，據悉今日不設疫情記者會。而其餘三宗則屬輸入個案。
▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼
+10
+10
+10
昨日總覽：
新冠肺炎｜內地確診女上月底掃黃被捕 4警及6入境處人員隔離檢疫
銀礦灣酒店Staycation群組爆發 26歲女初步確診 已傳染數名親友
增7人確診1宗本地個案無源頭 待遣返42歲內地女中招 多人要檢疫
HK Express Flycation｜首班機啓航 停工空姐變機上乘客：鍾意飛
直擊Flycation│香港快運首班載客香港「環港遊」下午啟航
旅發局「賞你遊」首團出發參觀山頂、博物館 團友：名額少好難搶
旅發局「賞你遊」首團出發參觀山頂、博物館 團友：名額少好難搶