新冠肺炎・最新｜消息：今增6宗確診　3宗與銀礦灣Staycation相關

社會新聞
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本港昨日（1日）新增7宗確診個案，其中一宗是未知感染源頭的本地個案，她日前被警方拘捕發現逾期居留，正待候遣返期間確診，她報稱住在旺角塘尾道206號東方泛達酒店。此外，另有少於10宗的初步確診的個案，一名26歲初步確診女病人曾在梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation，同行的有線電視工程部人員亦初步確診。

【12:22】消息指，本港今增6宗新型肺炎確診個案，包括3宗與銀礦灣Staycation相關的個案，該群組再多1宗初步陽性個案，據悉今日不設疫情記者會。而其餘三宗則屬輸入個案。

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