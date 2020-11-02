張竹君高院作供　遭男粉捕獲求合照　透露今天無記者會

近月常在記者會上交代疫情情況的張竹君醫生，今早（2日）卻在高等法院出現，原來她是DR醫學美容誤殺案的證人之一，張作供約半小時便完成證供，離庭時卻在法院升降機內巧遇男「粉絲」。對方一眼認出張後，即舉起手機欲「selfie(自拍)」，在場記者馬上提醒法院內不可拍照。男「粉絲」終忍到法院大樓外，終後成功「集郵」，並向張說：「加油！」張之後亦向記者透露，她昨日在記者會上已「咩到講晒」，故今天不會有疫情記者會。

DR醫學美容集團8年前發生美容事故釀1死2傷殘，集團女醫生麥允齡被控誤殺案續審，衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，當時亦有份調查，故被控方傳召作證。

張竹君在高院被男粉捕獲經過

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男粉見張即舉機欲自拍

張今日約10時左右開始作供，約半小時後作供完畢。她乘搭升降機離開法院時，一名男「粉絲」甫進入升降機便認出張，更即要求「selfie(自拍)」合照，更急不及待立即舉起手機，準備「集郵」，在場的記者立即提醒，法院內不可拍照。他一度放下手機，但迅即又在升降機內舉起手機，再遭記者提醒，終於忍到與張均離開法院大門，並成功「集郵」。

張稱昨日記者會咩都講晒

張醫生之後亦向記者稱，原預計今日作供會用較多時間，所以昨日在記者會中「咩都講哂」，又「預告」今日沒有疫情記者會。

張醫生就DR庭供稱，根據調查結果，涉案的CIK血液製品，或是在亞太幹細胞科研中心受污染，而受污染的時間約於2012年9月中至同年10月尾。

女被告麥允齡，39歲。控罪指她於2012年10月10日，在港連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（又名陳愛蓮，46歲）

案件編號：HCCC437/2015