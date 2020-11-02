李慧琼被街坊追問健康碼進度　陳肇始：冀月中開放4個檢測中心

本港今年遇上新冠肺炎及流感「夾擊」的雙重威脅，民建聯主席李慧琼及議員陳恒鑌今日（2日）訪問食物及衞生局局長陳肇始，談及健康碼、強制檢測及流感疫苗等多項議題。陳肇始透露，冀本月中就啟用四個社區檢測中心，希望政府的配套能讓檢測價錢減至最低。 對於疫苗安全問題，陳肇始表示，本港今年度不同計劃已合共注射了30多萬劑流感疫苗，未發現任何問題，若出現個別不尋常個案會立即通報。

民建聯主席李慧琼及議員陳恒鑌今日（2日）訪問食物及衞生局局長陳肇始。（李慧琼Facebook專頁截圖）

李慧琼對陳肇始稱，她每日落區也被市民問及推行健康碼的進度，又說不少中港家庭希望能團聚。陳肇始回應稱，食衞局跟創科局已大致完成健康碼測試，未來需與內地商討。本港過去兩周新增3宗不明源頭個案，而內地疫情穩定，故港府將首先落實廣東省香港居民返港，可免卻14天檢疫的安排，冀本月內推出。港府亦會跟澳門商討有關安排，首階段擬會設限額試行。政府已介入提供場地及電腦平台，希望配套能讓檢測價錢減至最低，希望本月中就啟用四個社區檢測中心。

李慧琼稱有很多市民支持強制檢測；陳恒鑌促政府加快推行，擔心「疫情走咗都未做到」。陳肇始表示，政府正研究法律框架，讓有病徵、疫廈居民，以及高風險或高接觸行業人士參與強制檢測。

陳恒鑌質疑政府對於外防輸入個案未夠「滴水不漏」，建議強制入境人士在酒店接受檢疫。陳肇始坦言，政府曾研究其可行性，但首先需要酒店業界願意配合。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

李慧琼提到本港出現流感疫苗短缺，陳肇始稱，政府已額外購買10萬劑疫苗，供應予參加政府資助計劃的私家醫生，希望本月中能分發疫苗，但明白仍未能完全應付整體需求。對於疫苗安全問題，陳肇始表示，仍未有證據顯示韓國的死亡個案與法國賽諾菲藥廠疫苗有直接關係，本港今年度不同計劃已合共注射了30多萬劑流感疫苗，數目已達到去年度近一半，至今未發現任何問題，若出現個別不尋常個案會立即通報。

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