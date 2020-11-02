城市學生媒體：城大修訂學生紀律守則　禁二次創作改校歌校徽

城市大學學生媒體《城市廣播》在FACEBOOK發文，指城大通過修訂守則，新增一項條款，包括禁止一切破壞大學品牌及形象的行為，例如校歌、校徽或任何其他能代表大學身份的元素，以避免「破壞對大學、顧問委員會、校董會或其成員之聲譽，或為其帶來任何偏見或負面影響」。 帖文中又指，校方早前已向師生發電郵，表示已成立「城大校歌工作小組」，並預計於年底公佈校歌，相信今次改動是為校歌護航，杜絕一切二次創作的空間。 城大回覆查詢時指，教務會於10月28日的會議亦已通過有關修訂。教務會成員亦包括所有院長、系主任、講座教授等一百多個學術人員及署理學生會會長等學生代表，對修訂內容沒有異議。

城市大學生媒體《城市廣播》在FACEBOOK發文，指城大通過修訂守則，禁止二次創作校歌、校徽等。（資料圖片）

《城市廣播》引述消息報道，稱校方於10月28日召開教務會，並於會議中通過學生紀律守則（Code of Student Conduct）及學術誠信守則 （Rules on Academic Honesty）的最新修訂，但校方並未有即時向同學公佈。

報道指是次修訂主要新增條款，禁止一切破壞大學品牌及形象的行為，包括未授權使用、修改、損毀及進行二次創作等；大學的品牌及形象，則包括校歌、校徽或任何其他能代表大學身份的元素，以避免「破壞對大學、顧問委員會、校董會或其成員之聲譽，或為其帶來任何偏見或負面影響」。

修改紀律處分 口頭譴責將保留紀錄

此外，校方的紀律處分亦有所修改，列明涉及輕微失當之處分（口頭譴責），將從「不會記錄學生檔案內」改為「保留紀錄直至畢業或退學為止」；而涉及嚴重失當之處分（書面譴責），記錄則將會由「保留直至畢業或退學為止」，改為「最多保留至學生畢業或退學後7年」。﻿

除了學生紀律守則外，校方亦修訂學術誠信守則，新增了對功課抄襲、「請槍」、與其他學生共同完成個人功課等的懲處內容。

學生會幹事會曾要求要求校方擱置

報道指修訂原於10月28日之教務會會議通過後立即生效，惟校方並未通知同學，或更新網站上之學生紀律守則。學生會幹事會周六去信校長郭位及副校長，要求立即擱置修訂，並盡快向全體同學公佈經教務會通過之修訂詳情。直至昨日下午，校方才通過內聯網宣佈該修訂，並更新網站上的守則，將生效日期推遲至今日。