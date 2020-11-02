假釋男涉未依時回宿舍　稱遇社運交通受阻　懲教主任供稱未見堵路

曾參與2016年旺角騷亂而被判囚的男子，被指去年假釋期間未依令回宿舍而被控，他否認罪名。案件今（2日）於西九龍裁判法院開審，辯方指他被指犯案的3天均在去年11月中，當時各區有激烈社會運動，本港多處情況混亂，他因交通阻塞，才未能準時回宿舍，惟懲教署監管人卻稱當日有從宿舍駕車到被告住處，並未見有堵路情況，辯方直指是一派胡言。裁判官把案押後至本月18日裁決。

被告吳挺愷 （29歲）於教育機構任職市場推廣助理。他否認三項不遵守監管令罪，指他於去年11月11日、13日及14日，不遵守懲教署發出的監管令，即未依條件中，指明他須入住百勤樓，直至獲准居於其他地方為止；而居住期內亦須於下班後盡快返回單位，且不可遲於主管規定的時間歸來，及除工作或獲得批假外留在單位。

被告須在晚上7時15分返回宿舍

庭上透露，該監管令於去年5月6日發出，被告同月20日開始入住百勤樓，監管令有效期至去年11月19日。被告可於周一至周六在荃灣上班，但須在晚上7時15分返回宿舍。

被告曾稱出面好危險會遲到

懲教署主任李志華，是被告的監管人之一，他稱與被告及另兩名監管員有一通訊群組。去年11月11日，被告傳訊息稱會遲到，另兩名監管員回覆「ok」，其後被告在傍晚6時許又留下訊息指「出面好危險」。李解釋當時有社會運動，被告應該意指交通有危險。

懲教主任李志華稱，曾駕車到被告吳挺愷於何文田住處，途中未見有示威者堵路。(林樂兒攝)

李稱駕車到被告住處未見堵路

李當晚近8時致電被告，叫他下班後返百勤樓，並重申監管令條款，被告卻說要回家。李稱半小時後，他駕車往大埔，再經黃大仙，繼而駛往被告何文田住所，途中並無遇上示威者堵路。

被告曾提出要坐其父座駕

同日晚上11時許，李抵達被告住所，被告之前又稱「出面好危險，返咗屋企等一陣，安全先返」。被告應李的要求下樓， 提出要乘父親座駕歸百勤樓，又指覺得外面很危險。李即稱他駛車過來並不覺得有危險，著被告乘搭其政府車回宿舍。擾攘一番後，被告最終坐上政府車返宿舍。

兩日後被告再遲到

兩日後，被告再次遲歸，並曾說外面危險，李當晚10時多再到被告住所，被告接到來電後表示正在返回百勤樓，並於10時半返抵宿舍。

第三次被告要求李派車

其後一日，李見被告又未有準時歸宿舍，遂傳訊息促他盡快回去，惟被告至凌晨1時半致電說外面危險，要求李派車接他。李沒有答允，及至中午，他與上司先後到被告住所及公司尋人不果，遂致電對方，得悉被告正前往灣仔懲教署總部，欲找投訴調查組。雙方相約在灣仔懲教署附近見面，李的上司指被告涉嫌違反監管令，被告則拒收相關文件，上樓找懲教署投訴調查組。

被告指住所一帶交通近全面中斷

辯方展示一張表格，指被告在案發前，已指市內有大規模示威，住所一帶交通近乎全面中斷，未能準時回宿舍，故此申請兩小時彈性時間。李則稱無見過此申請。辯方續道，李有時不接被告電話，被告曾傳訊表達想回宿舍亦不獲理會。李解釋無留意到有被告來電，又承認有時候睡著了而未有回覆訊息。

辯方李不知有堵路是一派胡言

李又稱聽過「三罷」，但不知道是那天。他承認被告第一次遲歸當晚，6時多收到的「出面好危險」時，並無即時查證外間的狀況，但之後有作了解。他及後透露，被告第二次夜歸當日，另有2名受監管者與被告一樣返回自己住所，不過他並沒有向該2人查證。

對於李稱不知道有堵路，辯方直指他一派胡言，指當日香港多處情況混亂，李知道被告與其他受監管者因交通問通，而未能返回宿舍。李並不同意，並否認知道被告往懲教署總部的目的是要投訴他。

裁判官裁決表證成立。被告不自辯，亦不傳召證人。

案件編號：WKCC844/2020