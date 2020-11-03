新冠肺炎・最新｜今增9宗確診　1宗源頭不明患者曾踢波打牌往酒吧

本港新冠肺炎疫情近日反彈，衞生署昨日（2日）今日（3日）新增9宗確診個案，3宗是本地個案，一名患者感染源頭不明，另外再有屬梅窩Staycation群組確診，累計有5人確診及2宗初步確診。

周五（10月30日）生效的新一輪防疫措施，包括食肆每枱人數放寬至6人、酒吧每枱4人等等，將於本周四(５日）午夜屆滿。特首林鄭月娥今早表示，社交距離措施維持不變，將延續一周。至於政府4間檢測中心將於本月中開始運作，私營檢測服務每次收費為240元。

【17:34】政府今日公布會就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指明刊憲，由11月13日起將土耳其加入指明地區，以更有效應對疫情，以及由11月13日起向在抵港前14日內曾到訪任何中國以外的國家（不包括現時已在第599H章極高風險地區名單上的地區）的相關到港人士施加關乎保障公共衞生的條件，以減低輸入個案在家居檢疫期間把病毒傳播給同住人士的風險。

到港人士如在登上指明飛機的當日，或在該日之前的14日內，曾在中國以外的地區（不包括已指明的極高風險地區）停留，相關由各地到港人士必須提供在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，其租住期間為自相關由各地到港人士抵達香港當日起計的不少於14日。有關指明將於11月13日生效，並維持有效直至另行通知。

【17:01】張竹君透露，梅窩staycation群組累計有5宗確診個案及2宗初步確診個案。

【16:48】張竹君稱，今日有約10個初步確診個案。

【16:45】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，目前有46間普通科門診在周一至五派樽，由今個周末起，將增加派發時段，星期六及8間會在星期日、公假上9am至1pm派發樣本收集包。

由11月5日起門診會收集樣本延長，星期一至五： 9am-1pm ；2pm-5pm

3間門診（鴨利洲、西灣灣河、元朗賽馬會健康院），同時試行自動派發機，若順利，之後會在更多門診設置，以集中人手處理平日的安排。

【16:33】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日新增9宗個案，其中3宗是本地個案，#5343個案是源頭不明，患者是36歲男子，住銅鑼灣人和悅大廈，在中環花園道3號上班，做文職，10月29日最後上班，11月1日到養和醫院求醫。

潛伏期曾與約 20朋友一起踢足球，另到深灣軒運動場打籃球。亦有到雲咸街酒吧Bar Deluxe，亦有在中環辦公室與約10人「打牌」。

另外2宗本地個案，都是與#5332群組個案有關。

#5338為10.27飯局人士，無去梅窩staycation，10月30不適，喉嚨痛，11月1日有個案確診後找到他，檢測發現呈陽性，他的有家人不適，現時初步陽性。

#5342 為5332的家人，無去梅窩Staycation，11月1日起發燒送院，檢測結果呈陽性。另一宗初步陽性26歲男，有去梅窩staycation，在檢疫中心送院確診。

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+ 2 + 2 + 2

【13:25】政府公布，正準備在港島、九龍、新界東及新界西各設立一個社區檢測中心。4間社區檢測中心可望於本月中開始運作，首階段運作3個月並視乎情況可再延長3個月。四個社區檢測中心選址為東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。

社區檢測中心目的主要為應付市民因跨境出行等一般社區用途而提供自費檢測服務，政府會在合約訂明自費檢測服務收費上限為240元。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民提供免費的檢測服務，屆時另行作出宣布。

【11:29】消息稱今日新增大概10宗確診個案。

【10:21】林鄭月娥表示，教育局下周會額外再為幼稚園、中小學、特殊學校的教職員分批進行病毒檢測；而醫管局轄下46個普通科門診，為有輕微病徵人士「派樽」檢測，服務時間將延長至周一至周六，其中8間會在周日及公眾假期提供服務，另外有3間診所會加設自動派發機。

至於「安心出行」流動應用程式，林鄭指月中可以落實，政府會要求大部份處所設二維碼。她呼籲全港餐廳酒吧、戲院、健身室能積極參與計劃。

【09:57】特首林鄭月娥表示，社交距離措施維持不變，為期一星期，即現有措施將延續至下周四。她又呼籲市民停止不必要社交聚集。至於4個檢測中心，林鄭指本月中開始運作，私營檢測服務每次收費為240元，價錢降低有多個原因，包括毋須醫生轉介等，合約期為3個月。

新冠肺炎｜飲食業：政府推安心出行App 需研增入座率等誘因

【09:45】政府擬推出「安心出行」手機應用程式。優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍今（3日）早在港台節目表示，業界對防疫及社交距離法例要求已感疲累，過去的自願措施僅一至兩成業界響應。若政府能增加誘因，如批准延長營業時間或增加一成入座率等，相信能鼓勵食肆積極響應。呼吸系統專科醫生梁子超則稱，應用程式成效在於政府能否帶來誘因，鼓勵市民使用。

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【00:00】根據康文署上周公布，在11月至明年3月期間，重開的泳灘將採取以下的救生員服務安排：

深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘於重開後，每日上午8時至下午5時提供救生員服務；淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘於重開後至11月30日，每日上午8時至下午5時提供救生員服務，12月1日至明年2月28日救生員服務暫停；其餘29個泳灘在重開後至明年3月31日暫停救生員服務。

康文署特別提醒泳灘使用人士，不得進行多於法例指定人數的群組聚集（4人），以及身處公眾地方時須一直佩戴口罩，設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。

昨日總覽：新冠肺炎・11.2｜增6宗確診 3宗與銀礦灣Staycation相關

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確診大廈食肆｜梅窩Staycation群組3患者行蹤曝光 曾光顧8間食肆

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗是本地個案，屬昨日初步確診患者，同屬「梅窩Staycation」（宅度假）群組。衞生署今日公布患者潛伏期行蹤，26歲女患者曾到黃竹坑和大埔；其26歲男友人主要在大埔出沒，曾到區內4間食肆；而15歲男生就到訪過粉嶺、大埔和黃大仙多間餐廳，即該「梅窩Staycation」三名患者，潛伏期至少8間餐館上榜。

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