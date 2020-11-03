新冠肺炎・最新｜消息：今增大概10宗確診個案　一宗為源頭不明

本港新冠肺炎疫情近日反彈，衞生署昨日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗屬梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation群組，患者感染源頭不明。昨半日新增少於10宗初步確診個案，其中一人屬梅窩Staycation群組。該群組共有約60人被列為密切接觸者，需入住檢疫中心。消息指今日（3日）新增大概10宗確診個案。

周五（10月30日）生效的新一輪防疫措施，包括食肆每枱人數放寬至6人、酒吧每枱4人等等，將於本周四(５日）午夜屆滿。特首林鄭月娥今早表示，社交距離措施維持不變，將延續一周。至於政府4間檢測中心將於本月中開始運作，私營檢測服務每次收費為240元。

【11:29】消息稱今日新增大概10宗確診個案。

【10:21】林鄭月娥表示，教育局下周會額外再為幼稚園、中小學、特殊學校的教職員分批進行病毒檢測；而醫管局轄下46個普通科門診，為有輕微病徵人士「派樽」檢測，服務時間將延長至周一至周六，其中8間會在周日及公眾假期提供服務，另外有3間診所會加設自動派發機。

至於「安心出行」流動應用程式，林鄭指月中可以落實，政府會要求大部份處所設二維碼。她呼籲全港餐廳酒吧、戲院、健身室能積極參與計劃。

【09:57】特首林鄭月娥表示，社交距離措施維持不變，為期一星期，即現有措施將延續至下周四。她又呼籲市民停止不必要社交聚集。至於4個檢測中心，林鄭指本月中開始運作，私營檢測服務每次收費為240元，價錢降低有多個原因，包括毋須醫生轉介等，合約期為3個月。

新冠肺炎｜飲食業：政府推安心出行App 需研增入座率等誘因

【09:45】政府擬推出「安心出行」手機應用程式。優質旅遊服務協會主席、稻苗學會會長黃傑龍今（3日）早在港台節目表示，業界對防疫及社交距離法例要求已感疲累，過去的自願措施僅一至兩成業界響應。若政府能增加誘因，如批准延長營業時間或增加一成入座率等，相信能鼓勵食肆積極響應。呼吸系統專科醫生梁子超則稱，應用程式成效在於政府能否帶來誘因，鼓勵市民使用。

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【00:00】根據康文署上周公布，在11月至明年3月期間，重開的泳灘將採取以下的救生員服務安排：

深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘於重開後，每日上午8時至下午5時提供救生員服務；淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘於重開後至11月30日，每日上午8時至下午5時提供救生員服務，12月1日至明年2月28日救生員服務暫停；其餘29個泳灘在重開後至明年3月31日暫停救生員服務。

康文署特別提醒泳灘使用人士，不得進行多於法例指定人數的群組聚集（4人），以及身處公眾地方時須一直佩戴口罩，設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。

昨日總覽：新冠肺炎・11.2｜增6宗確診 3宗與銀礦灣Staycation相關

今增6宗個案 銀礦灣Staycation群組錄3宗確診、1宗初步陽性

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衞生署指，女病人曾到梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation。（網上圖片）

確診大廈食肆｜梅窩Staycation群組3患者行蹤曝光 曾光顧8間食肆

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗是本地個案，屬昨日初步確診患者，同屬「梅窩Staycation」（宅度假）群組。衞生署今日公布患者潛伏期行蹤，26歲女患者曾到黃竹坑和大埔；其26歲男友人主要在大埔出沒，曾到區內4間食肆；而15歲男生就到訪過粉嶺、大埔和黃大仙多間餐廳，即該「梅窩Staycation」三名患者，潛伏期至少8間餐館上榜。

梅窩酒店Staycation群組

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼