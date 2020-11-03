響咹被捕車長堅持無罪　新巴揚言停法律支援　工會斥資方只為慳錢

本年9月6日尖沙咀九龍區遊行期間，警方在彌敦道截停一輛新巴970線巴士，指控該名36歲車長「無故響咹」兼「快速行駛」，落案起訴一項不小心駕駛罪名。 新巴職工會主席林錦標接受《香港01》查詢時表示，接獲涉事車長求助，指新巴告知車長若選擇不認罪繼續抗辯，將會停止其法律支援。工會質疑，新巴只為節省法律費用，不滿公司決定，明言同事或會因此對公司失信心。工會現時已聯絡612基金並協助涉事車長覓得大律師代表抗辯，期望車長能獲勝訴。 新巴回覆時確認事件，稱委託的律師行在審視與案件相關証據及車長口供後，認為車長抗辯理據薄弱。若車長決定抗辯，公司將不會繼續提供法律支援。

9月6日九龍遊行期間，一名新巴司機被指「無故響咹」，涉危險駕駛罪被捕。（資料圖片／余俊亮攝）

警方於9月6日九龍區遊行時，在彌敦道截停一輛970新巴並拘捕男司機，指控他涉用單手控制軚盤及持續響號，以及行駛時極貼近在路面的行人。該名男司機被控1項不小心駕駛罪，案件9月15日在九龍城裁判法院提堂，被告車長暫時毋須答辯並獲准保釋，11月17日再提訊。

新巴職工會主席林錦標今日（3日）接受《香港01》查詢時表示，新巴最近面見被捕車長，並轉交一封信件，內容大致指若車長認罪，將可獲新巴繼續提供法律支援及求情；若選擇抗辯，新巴則會停止法律支援。車長隨後向工會求助，表明自己無罪將選擇抗辯，工會目前已聯絡612基金，確認會支援車長的訴訟費用，工會目前已協助車長覓得代表的大律師。

林錦標估計，公司律師或因堂費問題，希望車長盡快認罪了結事情。林直言不滿新巴做法，直斥是不近人情，不協助員工據理力爭。他認為，不論員工認罪與否，新巴均應提供支援，現時情況會令員工對公司失去信心。

林錦標指涉事車長現時情況良好，有信心能打贏官司，工會亦希望能透過官司向警方表達訊息：「響咹都驚，驚就唔好當差。」

新巴回覆查詢時指，970號線事件自9月發生以來，新巴一直有委託律師行，為車長就案件提供法律支援。就車長不小心駕駛的控罪，新巴委託的律師行在審視與案件相關的証據及車長的口供後，認為車長抗辯的理據薄弱。

新巴今日向車長解釋，若車長選擇於聆訊認罪，新巴可繼續為他提供法律支援，而委託的律師行會為車長處理求情事宜。若車長決定抗辯，新巴將不會繼續向他提供法律支援，並建議他盡快另委律師處理案件，新巴會將案件文件及紀錄，轉交予車長或其代表律師，以便處理後續程序。