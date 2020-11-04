美國大選．採訪手記｜美國人政治正確有口難言　不信民調信自己

港人去年經歷連串社會運動後，對政治變得更關注，無論是身近的台灣總統大選，或是遠至千里的美國大選都是變成港人的話題。記者在港訪談超過十多名美國人，無論他們是從香港移居美國，或者從美國移居香港，大多都不願意公開表達投票意向，原因礙於四字：政治正確。有受訪者解釋，「言論自由係你可以講大家都支持嘅嘢」，如身處「藍州」的共和黨支持者，會選擇隱藏自己的投票意向，減少對生活的影響，情況與港人熟悉的「黃藍之爭」類似。作為預測大選的民調，他們大多都是一笑置之，認為自己的一票最實際。

美國是悠久的民主國家，憲法更列明保障民眾的宗教自由和言論自由。不過，記者在採訪期間卻發現美國人並非如港人印象中喜歡談政治，也忌諱公開自己的投票意向。

事實上，美國各州分可以分為紅州與藍州，紅色是指共和黨，當中倉佐治亞州被視為「深紅」，民主黨40年來未試過贏得該州；藍色則是指民主黨，其中加州、紐約州便是傳統的「深藍」，共和黨幾乎無可能奪下。

如果特朗普連同深紅淺紅州，再勝出民調領先和落後幅度較少的搖擺州份，尚欠11票才能成功連任。（《香港01》網站截圖）

美國第117屆總統大選在11月3日開始投票。（AP）

隱藏立場 特朗普支持者深怕「左膠」攻擊

​另一篇訪問中的J先生，他便是加州選民，即使心水的民主黨參選人桑德斯（Bernie Sanders）或沃倫（Elizabeth Warren）在初選落第也好，仍然會支持民主黨。同時，也有人向記者指出投下拜登，單純「唔鍾意特朗普」且是支持進步民主，是民主黨支持者，但卻未有認真細讀兩人的政綱。如果在藍州公開表示投選共和黨人，顯得便是「政治不正確」，反之亦然。

如首篇報道《港人支持者盼特朗普連任續強硬對華 憂拜登上任向左傾》中的何先生，他是土生土長的美國人，更早於2008年便登記成為共和黨，政治立場鮮明，支持自由市場、美國優先的政策。雖然他早已決定政治取態，卻不願意上鏡受訪，其太太解釋是「左膠（泛指激進、不顧現實的左翼分子，帶貶義）太惡」，盡可能會隱藏自己的立場，避免惹來任何不便或受到攻擊。

在港的受訪者Tracy亦指出，美國人不會特別去談論政治。她在訪談曾指出：「言論自由係你可以講大家都支持嘅嘢」，「其實啲左膠真係好惡」，使記者記憶猶新。

▼香港政界人士看美國大選▼

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雙重社會背景 投票決定陷入兩難



至於陸小姐，她作為香港人及美國人的雙重身份，對投票意向亦顯得相當尷尬。當她以港人身份去評論時，她會較為認同特朗普對華的政策，但當她作為美國人時，則不滿特朗普的經濟政策，以及強硬的態度，陷入選擇的兩難。不得不提的是，雖然她是民主黨的支持者，但今屆在香港卻不敢公開自己較為支持拜登，記者深信這是與港人普遍較支持特朗普有關。

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布拉德里效應令民眾不敢表態

同時，基本上所有的受訪者都不相信民調中拜登領先特朗普，認為民調只反映部分的事實，更認為特朗普可以連任。國際關係學者沈旭暉在大選前亦有拍片解釋，其實這情況名為「布拉德里效應」(Bradley Effect) ，民眾可能會因為群眾壓力不敢表達自己的投票意願，「由過去唔敢表態支持非黑人，去到宜家可能唔敢表態支持特朗普。」

記者在今次的各個訪問中，感覺情況就像去年採訪社會運動中，警嫂支持反修例活動卻不敢公開露面，有人支持政府遭人起底等，皆因在其生活圈子中是「政治不正確」。無論如何，美國大選結果最早或在香港時間今日（4日）出爐，無得投票的大家只能夠觀望發展及等候結果。