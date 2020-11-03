市民投訴美容院拉皮後留3厘米傷口　促立法規管使用醫療儀器

本港不時有美容療程爭議，一名女士報稱今年6月光顧一間大型連鎖美容院，接受高能量美容療程後，指控醫生懷疑疏忽導致她面部下巴位置嚴重燒傷，留下3厘米大傷口，出現水疱留有色斑，至今仍紅腫結痂。 監察組織批評，宣傳內容標榜「無創傷」卻令事主燒傷，職員以優惠價及醫生作推銷，醫生亦涉違醫生專業守則；但向衞生署求助時，僅回覆著事主向消委會或醫療機構查詢，批評政府回應「荒謬」，促盡快就醫療儀器規管全面立法，保障消費者權益。 《香港01》已向涉事美容院查詢，但未獲回覆。

事主下巴嚴重燒傷

事主余小姐表示，一年前在連鎖大型連鎖美容院做美容，今年4月起獲治療師推銷高能量療程「Ultherapy」，宣稱「效果好，無創傷」，因而付3.2萬元購買療程。

余稱，6月16日到美容院做療程時，有接待職員稱療程「可能少少刺痛」，護士給她鎮靜劑及替她塗麻膏，之後由一名醫生操控儀器，但醫生並無作出任何講解。至翌日（17日），余面部下巴位置嚴重燒傷，留有3厘米傷口，出現水疱，留有色斑，疤痕及肉粒等，她質疑操作儀器的醫生疏忽，向美容院多番追問下，始知涉事醫生為一名黃姓醫生。

余小姐稱，事後美容院安排她3次見指定醫生，惟僅處方藥膏，情況未有好轉，她其後3次自行求醫，打了破傷風針及服藥，「自己要見客，（傷口）有阻礙，以後都唔敢再做任何療程，好失望」，她指美容院承諾退回該療程費及支付2萬元「心意金」，現正追討醫療費及要求退回其餘療程，約十萬元已付費用。

《香港01》已向涉事美容院查詢但未獲回覆。

協助余小姐的香港美容監察、民主黨區議員袁海文表示，相關療程宣傳品標榜無創傷，但同意書中卻寫明可能有損傷留疤，「職員好快跳過電子書，又無提及。」認為已給予消費者不切實際期望。他又質宣傳內容涉違醫生專業守則，利用醫生招徠病人或兜攬生意。袁已向衞生署、消委會、醫委會投訴，他引述衞生署回覆，著事主聯絡消委會，而消委會稱涉事公司已有提出補償，醫委會則指已收到投訴。

袁促請政府盡快立法規管使用醫療儀器，包括操作者，亦應規定有適當培訓或發牌才可操作，「唔好以為醫生操作一定安全，今次證明用高能量儀器，無創都可能變有創。」

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