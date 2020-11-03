市民投訴美容院拉皮後留3厘米傷口　組織促立法規管使用醫療儀器

有美容監察組織接獲市民投訴，報稱今年6月光顧一間大型連鎖美容院，接受超聲波拉提技術/極線音波拉皮療程後，指控醫生懷疑疏忽導致她面部下巴位置嚴重燒傷，有3厘米大傷口，出現水疱留有色斑。 監察組織向衞生署求助，惟僅回覆著事主向消委會或醫療機構查詢，批評政府回應「荒謬」，促盡快就醫療儀器規管全面立法，保障消費者權益。

事主下巴嚴重燒傷

港美容監察、民主黨袁海文今日召開記者會，指一名女子今年6月光顧一間大型連鎖美容院，接受醫生處理的醫學美容高能量療程Ultherapy（超聲波拉提技術／極線音波拉皮），疑因操作儀器的醫生疏忽，導致她面部下巴位置嚴重燒傷，當晚出現水疱，之後留有色斑，疤痕及肉粒等副作用，事主事後曾向多位專科醫生求助並索取有關醫療報告及醫療紀錄作證明。

袁海文曾協助事主向衞生署醫療儀器科及有關儀器公司求助，但袁引述署方回覆，僅著事主向消委會或醫療機構查詢，而不主動處理有關投訴。袁亦已向醫委會投訴，並向美容院及醫生民事索償。

袁續稱，本港有關醫療儀器的法例一直極為落後於其他西方國家，令事故不斷出現而消費者難以追究，認為政府應全面就醫療個器規管上全面立法，包括操作者應以能力劃分，嚴護訂立申報醫療事故的安排，讓消費者及病人也可申報，並強制高風險儀器操作前，應向病人及消費者消晰交代所有風險及副作用讓他們作出知情決定。

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