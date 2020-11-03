公司電腦取料助起底　前技術員成《私隱條例》起底罪首案例

電訊公司前職員從公司電腦取得警員家屬資料後，向telegram群組「老豆搵仔」報料，今(3日)在區域法院被判入獄2年。警方代表下午見傳媒時透露，這是全港首宗針對「起底」行為，引用《個人資料私隱條例》起訴，並裁定罪成的案件，被告單就這控罪的刑罰，亦達18個月。又透露警方早前另發現兩宗涉違公開警員或警員家屬禁制令的情況，案件將會到高等法院排期審理。

法庭今早就被告陳景僖(33歲)，去年進入其任職的電訊公司電腦系統，查看一名督察父親的資料，並發布給telegram「老豆搵仔」群組。該職員早前在區域法院被裁定不誠實取用電腦等罪成，今(3日)被判囚2年。

總督察戴斌稱起底行為對事主會做成很大的心理傷害。

首引私隱條例就起底行為提控

網絡安全及科技罪調查科科技罪案組總督察戴子斌稱，警方表示歡迎法庭裁決，亦同時提醒市民，利用工作上的便利，從公司電腦非法獲取個人資料，是有機會觸犯香港嘅法例。而被告陳景僖的案件，亦是全港首宗針對着「起底」行為，以香港法例第486章《個人資料私隱條例》第64條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」而被定罪的案件。

根據庭上資料，被告共有4罪罪成，單就這條披露資料的控罪，刑期已達18個月。

被告陳景僖所涉的起底案件經過。(詳看下圖)

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另有兩宗疑違法庭禁令案在排期

戴重申，高等法院在2019年底，就針對特務警察、警務人員及其家屬被起底，頒布了臨時禁制令，早前已有二宗案違反相關命令的法律程序，兩名被告均被裁定民事藐視法庭罪成，現有二宗相類案件，已展開法律程序，並會排期在高等法院處理。

起底行為對社會帶來不良風氣

戴又指，本案的受害人因事件而產生無助感，並感到焦慮及為家人擔心，重申起底行為不但會令到事主蒙受一定程度的心理傷害，亦會對社會帶來不良風氣，及深遠影響。

他提醒市民，高等法院去年底已就警員及其家屬的「起底」行為頒下臨時禁制令，該臨時禁令至今仍然生效。此外，高院上周五亦已就針對司法機構人員被起底的行為頒布臨時禁制令。違令者有機會干犯《藐視法庭》罪，呼籲市民切勿以身試法。