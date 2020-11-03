菲傭被指傷女少主人未獲僱主賠償　高院官指證據不足　下令重審

菲籍外傭指遭僱主無理解僱，入稟勞資審裁處索償向對方追討約8.5萬元，惟僱主反指對方指插僱主女兒的下體。審裁官裁定外傭弄傷女少主的下體，是被合理解僱，僱主只需付外傭970元。外傭不服提出上訴，高等法院法官今(3日)頒下判辭，裁定上訴得直，指未有足夠證據支持原審裁判官裁定指插下體，案件需重審。

上訴人為Mallorca Joenalyn Domingo，她於2016年6月9日起，替吳姓女傭主工作，直至同年9月22日被解僱。她向吳追討一個月代通知金和年假等。

原審審裁官去年裁決指，不接納吳的部份證供，但認為其女兒(案發時7歲)的證供可靠，裁定上訴人的行為嚴重不當。上訴人遂到高院提出上訴。

僱主未有就指控報警

高等法院法官在判辭指，吳在得知女兒被指插後，未有著上訴人不要替其女兒洗澡，亦沒有就指插事件報案，直至吳解僱上訴人當天才報案，卻是為其他指控。

女兒口供兩年後才錄取

此外，原審審裁官指吳的第一份供詞，以及其女兒的供詞都有提及事件。惟法官指，吳女兒的口供是在事發後兩年才錄取，而原審審裁官亦錯誤認為，吳在第一份供詞中有提及事件。

此外，吳的女兒稱遭指插兩、三次，吳的說法是女兒遭指插多次。審裁官認為吳的證供誇大，但在指插下體的次數似乎接近吳的說法，遂裁定上訴人多次指插吳女兒的下體。

案件須交由另一審裁官重審

法官認為，未有足夠證據支持原審裁判官就指插下體的裁定，因此裁定上訴得直，案件發還另一名審裁官重審。

案件編號：HCLA17/2019