《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕　郭嘉銓：非高調拉人及針對個別傳媒

港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲因為採訪有關「721元朗事件」時，涉因查車牌取得車主個人資料，涉嫌違反《道路交通條例》昨日（3日）被捕。 警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（4日）於港台節目《千禧年代》中表示，有關拘捕非針對個別行業或節目，而是警方接獲有人報案，在調查後發現有人涉嫌在查車牌時，作虛假陳述才採取行動。他又指昨日行動並非高調，「無特意通知傳媒，無話要高調拉人」，強調法律條文寫得非常清晰，希望公眾明白條例規定，如有人犯法，警方接獲報案就必須執法。

昨日（3日）港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲因為採訪有關「721元朗事件」時，涉因查車牌取得車主個人資料，涉嫌違反《道路交通條例》被捕。（資料圖片／黃金棋攝）

主持人問及警方是否首次向記者埋手拘捕，而多年來不少記者以車輛查冊方式去作調查並作出報道，是否已有名單向所有記者作出拘捕時，郭嘉銓沒有正面回答有否名單，指有關的聲明條文清晰，若非有關交通事宜而取得個人資料則有機會違法，又指警方難以評論個別行業，以及並沒有針對個別傳媒或節目，而是只要有人報案，警方發現當中涉及違法行為，將會展開調查及拘捕行動，強調「如果佢唔係交通事宜去拎就有機會違法，有人違法就會執法」。

為何重案組接手？郭嘉銓：要專業及不偏不倚

昨日的行動中，被問到警方是否高調上門拘捕時，郭嘉銓表示，有關案件涉及要到有關人士上門搜查以及作出拘捕，多重考慮下才會出現有關情況，兩度指「我哋無特意通知傳媒，無話要高調拉人」。

有關案件主要是違反道路交通條例，就警方為何出動新界北重案組調查該案件，而非警方交通部門負責，郭嘉銓說是因為考慮案件性質及範疇，需要專業及不偏不倚的隊伍處理。主持人反問交通組都不偏不倚，郭續解釋，是次還要考慮私隱條例等通盤考慮。

郭嘉銓又說，查詢過律政司部份意見後考慮到案件有嚴重性，以及涉及不同警區，多個考慮下有此決定，指有關部門會不偏不倚處理案件。

被問到警方昨日所拘捕的記者，涉調查一年來對警方處理手法有所爭議的「元朗721」事件有關聯，會否影響外界觀感時，郭嘉銓表示，明白有關案件的敏感，已向律政司部門諮詢意見後認為有關事作的確有所違法而作出拘捕，又指出有關條文及法例清晰，陳述領取時資料要真實無誤，又澄清並無針對個別行業及個別傳媒。