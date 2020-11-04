4名學生涉「和你sing」藏噴漆及鐳射筆　准保釋候訊

反修例示威者今年母親節發起「和你sing」活動，4名15至18歲男學生涉在旺角新世紀廣場攜有鐳射筆、噴漆等，被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪。另外，一名侍應於立法會恢復二讀辯論《國歌條例草案》當日涉在旺角堵路，被控在公眾地方造成阻礙罪。兩案今（4日）在西九龍法院提堂，被告暫時毋須答辯，押後至下月再訊，以待辯方索取文件，眾人獲准保釋。

首案的4名被告均為學生，依次為17歲高姓少年、16歲陳姓少年、張宇恒（18歲）及15歲少年。此案押後至下月10日再訊。

張被指藏伸縮棍

首三名被告分別被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪、沒有按牌照規定而管有無線電器具罪，及在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，高於5月10日在旺角新世紀廣場內，保管或控制一罐噴漆及一個載有易燃有機溶劑的樽；陳無電訊牌照而攜有一部無線電通訊器；張攜有一支伸縮棍。

15歲被告涉藏對講機及索帶

至於15歲被告，則因涉同日同地攜有一支鐳射筆、一罐噴漆、一部對講機及一袋共100條的索帶，而被控在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毀或損壞財產、沒有按牌照規定而管有無線電器具罪、管有適合作非法用途的工具共4罪。

侍應被控在旺角堵路

另一案被告為蘇俊傑（23歲，侍應）。他被控於5月27日，即立法會恢復二讀辯論《國歌條例草案》當日，在旺角山東街與洗衣街交界，擺下或留下一個交通錐，可能對人或車輛造成阻礙、不便或危害。此案押後至下月23日再訊。

案件編號：WKCC3788-9/2020