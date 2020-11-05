新冠肺炎．最新｜梅窩Staycation群組7人確診　當局梅窩派樣本瓶

本港新冠肺炎疫情反覆，截至昨日（4日）本港新增3宗確診個案，累計確診人數達5,349人。新增個案中，僅一宗是輸入個案，另有2宗為本地個案，屬梅窩Staycation群組。另外，昨日亦再多一名新型肺炎確診者離世，為70歲男病人，他於屯門醫院留醫近三個月，個案編號為4433，本港累計共106名患者死亡。

食物及衞生局亦公布，今日（5日）開始一連三天安排檢測承辦商「Prenetics Limited」前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。市民可於上午10時至下午5時前往索取及交回樣本瓶，費用全免。