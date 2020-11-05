新冠肺炎.最新｜消息：增8個案一源頭不明　天水圍有小學家長確診

本港新冠肺炎疫情反覆，截至昨日（4日）本港新增3宗確診個案，累計確診人數達5,349人。新增個案中，僅一宗是輸入個案，另有2宗為本地個案，屬梅窩Staycation群組。另外，昨日亦再多一名新型肺炎確診者離世，為70歲男病人，他於屯門醫院留醫近三個月，個案編號為4433，本港累計共106名患者死亡。 食物及衞生局亦公布，今日（5日）開始一連三天安排檢測承辦商「Prenetics Limited」前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。市民可於上午10時至下午5時前往索取及交回樣本瓶，費用全免。

【11:30】消息指，本港今增8宗新型肺炎確診個案，至少1宗屬源頭未明本地個案，料將設疫情記者會。

【09:45】 聖公會天水圍靈愛小學一名家長確診，學校決定今日(5日)及明日(6日)暫停面授課堂。校長孔偉成接受查詢時表示，學校於昨晚接獲家長通知證實確診，其兒子在校內就讀二年級，已被列為密切接觸者，因此校方即時通知法團校董會及家長，並決定停定面授課堂；校長孔偉成指，學校是否需進一步停止面授課堂14日，仍要留待該名學生的檢測結果。

據了解，該名家長另有一名年幼子女在元朗區內幼稚園就讀，該校亦已決定停止面授課。

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政府指11月5日起一連三天安排檢測承辦商Prenetics Limited前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶。（資料圖片／梁鵬威攝）

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