網媒《娛賓》女記者採訪5.10示威、洗衣街女廁被捕　遭控阻差辦公

網媒《娛賓》於其FB專頁表示，一名女記者今早約8時被警方上門拘捕，懷疑與其於今年5月10日、在旺角洗衣街女廁採訪期間，被防暴警員拘捕有關，已委托律師跟進。《娛賓》隨後再更新，警方將以 「阻差辦公罪」提告，有可能於下星期提堂。 當日正值母親節，大量市民及示威者於旺角聚集，警方入夜後展開大圍捕，全日累計逾200人被捕，隨後有女記者報稱，於洗衣街女廁遭男警員干預採訪，並以膝頭跪頸，致一度失去意識。 《香港01》記者正向警方查詢，正待回覆。

▼5.10母親節示威旺角入夜後情況▼

《娛賓》下午2時35分更新指，涉事女記者的律師，引述警方稱已收到律政司指示，決定正式控告記者，今年5月10日於洗衣街花園「阻差辦公罪」，並有可能於下星期提堂。

網媒《娛賓》於其FB專頁表示，一名女記者今早約8時被警方上門拘捕，懷疑與其於今年5月10日、在旺角洗衣街花園採訪期間，被防暴警員拘捕有關。(《娛賓》FB專頁)

5月10日母親節當天，有示威者於旺角聚集，警方入夜後多次作出驅散及大圍捕，全日合共拘捕約230人。期間有男防暴警員衝入洗衣街花園女廁拘捕數人，包括一名網台《娛賓》的女記者。

該名女記者隨後出席召開記者會，報稱當日遭制服期間，懷疑被防暴警以膝頭跪頸，近距離狂噴胡椒噴劑，過程中曾因呼吸困難短暫失去意識。

警方當時回應指，事發當晚在旺角拘捕多人，期中兩名女被捕人要求如廁，期間一名26歲女子懷疑在廁所內拍照，警員警告她停止，但她不合作，警員遂用「適當武力」作出制服，期間曾使用胡椒噴劑，該女子涉公眾地方行為不檢被捕。

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