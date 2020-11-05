肌肉病患者照顧全癱丈夫　談相處之道：與常人無異　在乎溝通鼓勵

殘疾人士自理之餘，還要照顧殘疾伴侶，殊不容易。香港女障協進會出版新書，記錄12名殘疾照顧者故事，其中患神經肌肉疾病的Chris Yau與全癱的丈夫相處接近20載，Chris一直照顧丈夫起居飲食，生活吃力，縱使偶然會感到灰心，但Chris寄言同路人，「殘疾人士都係平常人，都會有負面情緒，溝通一樣重要，亦要識行開下，幸好丈夫亦不時講說話鼓勵我，給予動力」。

患神經肌肉疾病的Chris要照料全癱丈夫起居飲食，生活吃力。（羅君豪攝）

書中其中一名主角Chris Yau自小患上遺傳性神經肌肉疾病，多年前在康復中心認識全癱的丈夫，兩人拍拖7年後於2008年結緍，惟擔心母親不高興，隱瞞了一段時間才向家人坦白。

殘疾人士照顧殘疾人士，當中遇到不少困難，Chris稱日常除了買菜煮飯，有時要回娘家照顧侄兒，丈夫日間由工人照料，晚上由Chris接力，協助丈夫上落搬移機、上電動輪椅、餵食等，入睡後要協助轉身。

Chris憶述曾陪同丈夫入院做檢查，由於院方安排一間沒有搬移機的病房，丈夫上落床時曾跌倒，住院時又聽過不少閒言閒言，「有職員話『依個人真好，換着我走咗佬』」，形容心裏難受。

冀政府增資源 縮減輪候早上暫託服務時間

殘疾人士照顧之路不易行，但Chris強調相處之道其實與常人無異，「要有溝通、包容、共識，如果累就行開下深呼吸，飲啖水。」Chris又感激丈夫的支持，「佢成日鼓勵我搵自己嘅人生，令我好有動力。」

Chris稱現時輪候殘疾院舍至少十多年，早上暫託服務要5至7年，希望政府可以增加資源，縮減輪候時間，減輕照顧者的負擔。

香港女障協進會今日舉行《保家女障的戰績——殘疾婦女照顧者生命故事》新書發佈會，該會主席游家敏表示，書中揀選了12個殘疾照顧者，用照片分享他們的故事，冀提升公眾關注殘疾婦女照顧殘疾人士的情況。