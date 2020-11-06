新冠肺炎．最新｜今日新增大概6宗確診　無本地個案

本港新冠肺炎疫情反覆，截至昨日（5日）凌晨，本港新增7宗確診個案，累計確診人數達5,356人，當中1宗為本地、無源頭個案，患者是40歲男子，他從事飛機維修，其子女所讀的兩間學校需要停課及消毒。 而醫學會今日（6日）將舉行記者會，分享對流感疫苗及防疫措施的意見。

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【12:30】消息指，本港今日新增大概6宗新冠肺炎確診個案，沒有本地個案。

【10:25】傑志足球學院回覆本報，指昨天下午接獲衛生署通知，有1名學生家長確診患上2019冠狀病毒，該家長曾於10月31日到中心門外接送學員出席訓練，惟家長本人則未有進入中心範圍。根據衛生署透露，該家長全程均有戴上口罩，而兩名學員則對病毒呈初步陰性，因此傳播風險較低。安全起見，衛生署建議A班、B班、E班停課4天(即日至11月8日)，並會個別聯絡學生及教練進行病毒檢測。賽馬會傑志中心會於即日(11月5日)進行全面消毒。

患者於10月31日下午2時後到過傑志中心，但無進內，當日更衣室有開但不開放沖身，不知患者的小朋友有否使用，現時訓練班人數最多為15人，學員練球時不需戴口罩，但離開草地範圍一定要戴口罩。

患者的子女是兩兄弟，參與傑志足球學院的3個訓練班，但患者兒子到其他足球場的行程並非傑志的課堂。現時衞生署建議學生及教練做檢測，正安排派發樣本瓶做化驗

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