浸大編委採訪遭截查　被指不肯配合被控阻差　案件准押後答辯

有網民於本年5月發起「中環和你Sing」活動，時任浸大編委記者鄧澤旻採訪期間被警方截查，惟他不肯配合，並大叫「影相係咪唔得呀」等，後來警方替他上手銬時，他激烈反抗，雖然曾一度出示香港記者協會學生會員證，但終被捕。鄧被控阻礙及抗拒警員罪，案件今（6日）在東區裁判法院提堂。他暫毋須答辯，其案將於明年1月8日再訊，以便辯方給予法律意見及索取文件，期間獲准保釋。裁判官准被告以500元保釋，但每周要到警署報到一次，及要居於報稱地址。

被告鄧澤旻（22歲，學生），被控於本年5月8日在中環金融國際中心內阻礙警員23391執行公務，及抗拒警署警長50970。

疑曾大叫影相係咪唔得

據了解，事發時警員見被告可疑於是上前截查他，要求他出示身份證及讓警方搜袋，但他未有照做，並大叫：「影相係咪唔得呀。」多人因而圍觀。被告繼續大叫：「影相叫公眾地方行為不檢呀」、「依家佢話拉我呀」。

2020年5月8日，浸大編委記者的鄧澤旻，在IFC商場採訪「中環和你Sing」活動時被捕。（資料圖片）

被告曾被制服在地鼻流血

後來，有傳媒聯絡隊向被告給予警告，被告然後出示香港記者協會學生會員證，他最終應警方要求，出示身份證及讓警方搜查。警方搜查後，未發現任何可疑物品。

警方因被告的行為，打算為他上手銬，但被告猛烈地反抗，警員於是制服他，雖然有警員按被告在地上時，一度用手護著他的前額，但被告的鼻子仍受傷流血，期間圍觀人士曾叫：「記者畀人打。」

案件編號：ESCC2359/2020