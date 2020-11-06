社會事件、疫情夾擊　中大、港大：科研人材招聘影響不太大

立法會教育事務委員會今早召開會議，討論香港大學及中文大學三座新大樓興建工程，三項工程造價共約25.8億。建制及泛民在會上均一致支持三項工程，項目將提交工務小組委員會審議。 另外，在社會事件及疫情雙重夾擊下，有議員關注大學科研究人才招聘，港大及中大代表均指，不認為整體人材吸納受到太大影響，但疫情或延誤外國教員抵達的時間。

法會教育事務委員會今早召開會議，討論香港大學及中文大學三座新大樓興建工程。（梁鵬威攝）

立法會教育事務委員會今早開會討論中大及港大的校園工程發展。中大計劃在校園北面興建一座科研實驗大樓，而港大則擬於主校園內的大學道興建一座科研實驗室大樓及一座資訊科技大樓，三項工程造價共約25.8億元。

會上不論建制及泛民議員均一致支持三項工程，項目可獲通過提交到工務小組審議，但同時不少議員重提去年反修例事件，大學校園淪為示威戰場，實驗室等設施遭到嚴重破壞的情況。工程界立法會議員盧偉國表示，科研發展需要硬件及人才配合，關注社會動亂及疫情對大學人材招聘的影響。

中大副校長（行政）吳樹培表示，大學招聘人才未有受到太大影響，腦神經科更將有重要委任，滿意大學科研人力資源表現，但疫情延誤外國教員抵港時間；內地研究生入學人數正逐步恢復正常，本科生則需時較長。

港大署理副校長（研究）顏慶雲表示，港大人材吸納未受到影響，疫情下更想聘請更多國際優秀的科學家。

首次以主席身份主持會議的經民聯立法議員梁美芬表示，不擔心兩校學術質素，但對於大學生質素及品德成疑。（資料圖片）

梁美芬關注大學畢業生講粗口 中大：將檢討通識教育 加強德育

至於大學校園保安方面，吳樹培指，大學關注校園安全，已聘請顧問加強保安措施，例如實施出入管制，要求入校人士出示證件核實身份。

首次以主席身份主持會議的經民聯立法議員梁美芬表示，不擔心兩校學術質素，但對於學生質素及品德成疑，舉例「中大曾有啲畢業生定係在任，粗口得好緊要，呢個對母校，係一件非常痛心嘅事。」

吳樹培表示，大學正準備五年策略發展計劃及教資會三年期撥款規劃，會檢討通識教育，冀加強德育及人材培訓。

教育局局長楊潤雄表示，「應用學位」較為複雜，要考慮整體學位供應，需要審謹處理。（資料圖片）

楊潤雄：「應用學位」較為複雜 須考慮整體學位供應

另外，會議亦跟進政府就推廣職業專才教育專責小組建議的跟進工作。就報告提出發展應用學位課程，教育局局長楊潤雄表示，「應用學位」較為複雜，要考慮整體學位供應，需要審謹處理，年底會推先導計劃，探討所涉及的執行細節；年底亦會全面展開檢討高級文憑。

教育界立法會議員葉建源表示，目前本港高等教育設有工程、護理等課程，均屬職專教育，關注局方如何介定職專學位、會否因此增加學位供應、是否可考慮整合現有不同課程等。工聯會議員麥美娟則指，目前好多家長不重視職專教育，原因是不知悉修讀後的前途。

楊潤雄指，本港高等教育的學位未有特意區分學術及職專成份，局方日後會研究兩個學位的分別、收生方法、課程屬資助或自資性質等。他強調，研究將探討在大學層次上能否提供應用學位，令選擇職專路向的學生可享有大學生的地位。楊在會上又承認，過往職專教育認受性不足，日後會加強在社會宣傳，特別針家長及老師，讓他們理解職專的重要性及前景，本學年會推出先導計劃，為中學教師提供職專教育諮詢服務。