內會風波｜8泛民人士涉擾亂議會案提堂　胡志偉指警方選擇性檢控

8名泛民現任和前任立法會議員以及議員助理近日遭警方拘捕，指他們於今年5月8日在立法會內會擾亂議會，及干預立法會人員，違反《立法會（權力及特權）條例》。8人分別被控「藐視罪」及「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪」，今午（6日）在西九龍法院提堂。

胡志偉指建制議員也離位卻未被控

胡志偉進庭前，在法院門口批評保皇黨恃住人多勢眾、可控制立法會秘書處及運用警力，來應付內會爭議，徹頭徹尾是政治打壓。他又指建制派議員當日同樣行出座位，未有遵守李慧琼指示，惟警方選擇性檢控，只起訴泛民議員。張超雄則謂，李慧琼根本不獲泛民承認是當日的內會主持。他續道，自己當日完全無肢體衝突，只在主席台前喊口號，卻遭檢控，斥政權濫用司法程序。

8名被告中7人被控藐視罪

8名被告：許智峯（38歲）、陳志全（48歲）、朱凱迪（43歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲）及郭永健（33歲）。陳志全、朱凱迪及郭永健分別報稱網台主持、區議員助理及立法會議員助理，其餘被告為現屆立法會議員。

除胡志偉外，其餘7人各被控一項藐視罪，指他們5月8日在立法會綜合大樓一號會議室內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。

當中5人涉妨礙立法會人員

其中，陳志全及尹兆堅各自被控兩項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪。而許智峯、朱凱迪、胡志偉及郭永健則各自被控一項相同罪名。此罪涉及的立法會人員為劉健偉、呂金榮、董漢民、韋家強、麥偉志及簡廣榮。

案件編號：WKCC3842/2020