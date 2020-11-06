《鏗鏘集》721專題編導蔡玉玲被捕　林鄭月娥︰依法辦事

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被指報道元朗7.21事件節目中查車牌時，作「虛假陳述」於警方拘捕，將於下周二（10日）提堂。行政長官林鄭月娥結束訪京行程，今日（6日）會見傳媒時，指香港是依法辦事的地方，新聞從業員都要守法。

被問到有文件指出運輸署無法例賦權可要求解釋申請查牌原因，用行政手段取消申請表格上的「其他」用途選項，本身是否已無法律依據，林鄭月娥指，由於個案日後可能衍生司法挑戰，不作進一步解釋。

行政長官林鄭月娥（左）今日（6日）上午在北京獲國務院副總理韓正（右）接見。（政府圖片）

「法律面前人人平等，不存在選擇性執法」

林鄭月娥指，個案進入司法程序故不便評論，「不過我可以講呢，香港係一個依法辦事嘅地方，法治係我哋根基，咁所以呢，喺法律面前人人平等，並不存在有選擇性執法，或者選擇性檢控。」林鄭續指，「同時地，新聞自由呢，亦都係獲得《基本法》保障，我哋唔會打壓新聞自由，但係新聞從業員當然都要守法啦。」

被問到依法辦事，有立法會文件指出運輸署無法例賦權可要求解釋申請查牌原因，惟政府用行政手段取消「其他」用途選項，本身是否已無法律依據，有關做法是否間接令記者被捕。林鄭回應指，運輸署已給予詳細解釋，是有法律下設置該表格，「同以前無實質改變」，不過由於個案進入司法程序，日後亦可能衍生司法挑戰，故不作進一步解釋。