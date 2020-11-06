法籍漢歐洲騙財　港戶口洗3百萬黑錢　法定罪後再在港囚28月

法國籍男子逾10年前在海外設外幣投資網站騙取90名歐洲人約129萬歐元，並把28萬歐元(約3百萬港元)轉到香港的戶口。香港警方按法國檢察部的要求，協助調查及凍結這些在港的犯罪得益，該男子已在法國就訛騙等罪判囚5年，他今年入境香港時被捕，並需就他曾用香港的戶口作洗黑錢活動面對刑責。法籍男早前認罪，這宗區域法院案件今(6日)借用西九龍法院法庭處理，被告被判入獄2年4月。

被告Lodovic Charles Bernard Cocheteux，44歲，被控一項洗黑錢罪，指他在2009年4月至2012年2月期間，在一個本地銀行戶口處理該28萬歐元(約港幣3百萬元)犯罪得益。

在歐設外幣投資戶口騙財

警方透露，被告經營的投資網站主要提供外幣投資，他訛稱投資者可望得到12%至15%的回報，約90名法國及比利時的投資者把款項存入被告於英國的銀行戶口，惟最終沒有收到回報，亦取不回本金，涉及款項約129萬歐元。

被告Lodovic Charles Bernard Cocheteux在法國已被定罪及服刑，但到港後仍需就在港的洗黑錢罪付刑責。(資料圖片)

法國檢控部求警助取銀行資料

法國警方於2009年發現被告將28萬歐元，透過一個葡萄牙戶口轉帳至香港，法國檢控部於2010年12月透露刑事司法協助，向香港警方尋求協助，並要求提供被告於香港銀行戶口的記錄。

被告在法被判入獄5年

香港警方根據要求，把資料提供給法官檢察部門，並於2012年2月應法國要求，凍結有關的犯罪收益。同年3月，被告在法官被裁定欺詐罪成，被判入獄5年。警方之後亦有按法國檢察部的要求，向法庭申請當中的16萬元犯罪收益充公及歸還法國。

被告曾用海外公司處理香港戶口

香港警方亦有繼續就餘下的12萬歐元作調查，並發現被告疑為隱藏身份，開設了一間英屬維京群島(BVI)公司，並用以控制一間香港公司，並用該香港公司在香港開設戶口及處理犯罪得益，警方亦有用法庭申請充公該12萬歐元。

被告今年二月入境香港時被捕，並被控以一項洗黑錢罪名。

總督察陸振中稱，即使上游罪行已在外地定罪，香港警方仍會在本港繼續追查涉及本地的洗黑錢活動。(王海圖攝)

警會追查本地的洗黑錢活動

商業罪案調查科訛騙調查組總督察陸振中在庭外稱，歡迎法庭裁決，並稱即使上游罪行已在外地定罪，香港警方仍會在本港繼續追查本地的洗黑錢活動，以防止任何人利用香港的國際金融市場作洗黑錢的用途，而有關罪行，最高可被判入獄14年及罰款500萬元。

案件編號：DCCC 451/2020