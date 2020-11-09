藉規管不適切住房　控制健康及公共衛生風險

關注未有公屋支援基層的民間團體多年爭取下，立法會跨政黨均支持規管俗稱「劏房」的不適切住房，政府回應訴求下終成立了相關的研究工作小組。不過筆者留意到工作小組的方向，是未有考慮繼續放任不適切住房，對住戶健康以至公共衛生所帶來的潛在風險和社會成本，或會令最終研究結果有所欠缺。 撰文：全港關注劏房平台顧問 黃子瑋

劏房的居住環境及衞生狀況較惡劣，住戶長期在蝸居細小空間。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港推動建設健康城市多年，但在衛生署網站搜尋所得的相關指引，仍停留於2007年版本。雖然是十多年前的版本，當年衛生署已提及「房屋」是「健康的決定因素」(determinants of health)，並指「清潔、安全及優質(包括房屋質素)的有形環境」是健康城市須致力實現的效益之一。可惜的是，筆者未有見到政府往後有任何具體的討論和政策跟進，期間公屋供應量更屢屢創新低，不單令輪候公屋個案宗數及年期節節上升，也衍生了「劏房」這個不適切住房市場。

世界衛生組織的提倡

「健康的決定因素」之上，國際正推動「健康的社會決定因素」(social determinants of health)及消弭「健康不公平」(health inequities)運動，著眼點擴闊至關注影響一地居民在出生、成長、生活、工作及安老所能享有的保障和促進健康的條件，並強調該些條件是受到財力、權力及其他資源所左右。在此脈絡下，世衛在2018年推出了「健康與住屋指引」，提出健康住屋的定義、羅列跟住屋環境相關的健康風險，及實踐指引的進路，值得研究小組參考。

本港樓價高企，公屋輪候時間長，劏房變得有價有市。（資料圖片／歐嘉樂攝）

何謂「健康住房」(Healthy Housing)？

根據世衛指引所提出「健康住房」的定義，在「有瓦遮頭」以外，住房需顧及入住者的整全身心和社交福祉。除一般的結構安全、建築材料安全、空間密度與暢達度、防災(天災、火災、中暑、失溫及家居意外)、防蟲患鼠患、家居衛生等基本要求外，筆者認為有關該定義比較進步之處，是要求住房規格要令入住者保有私隱、安全及歸屬感，令他們對住房有「家的感覺」(a feeling of home)。在一個由香港善導會主辦的戒毒復康人士相展中，筆者印象最深的一幅相，是一位復康者拍了自己家的窗，並在介紹中提到這間屋令人有「家的感覺」，也是當事人堅持復康的原動力。可見「家的感覺」看似抽像，但卻十分重要。

實證證明的不適切住房環境帶來的健康風險

世衛指引另一個甚有參考價值的地方，是透過選擇設計相對嚴謹(例如有參照組比較)及實證水平較高的研究進行系統性文獻回顧(Systematic view)，歸納住屋環境帶來的各項潛在風險。以過度擠迫的居住環境為例，分別有21個及13個研究指出該因素與肺癆和腸道傳染病傳播有明顯關系；30個研究指出與肺癆以外的上呼吸道疾病傳播有中度至明顯的關係。在精神健康方面，13個研究中有8個發現擠迫戶與精神健康有關，另外5個未有發現，所以相關因素在精神健康和壓力的關係屬中度至低。

指引另提出其他不適切住房條件所帶來的健康風險，筆者認為值得香港參考的部份，除上段所述的「過度擠迫」外，也包括室內高溫、受傷危機及住屋𣈱達度的章節，及指引另外再就食水供應、排水、空氣質素及防止使用有毒建材的相關分析和建議。

在新冠肺炎疫情下，劏房的環境問題更顯嚴峻。（資料圖片／歐嘉樂攝）

推動住房改善的可能進路

要推動住房達標並藉此消除相關健康和公共衛生風險，世衛提倡Health in All Policy(台灣譯作「所有政策面向的健康工程」)，以房屋為例，政府在檢視現有的房屋政策、公屋供應和相關法規方面，須加入相關措施對市民健康和公共衛生風險，和促進市民身心和社交全面健康方面影響的評估，並按評估結果調整政策、修訂法例和及早規劃。

在落實進路建議方面，世衛也不是要求成員一蹴即就，作為起步，世衛鼓勵透過不同持份者和專業合作，先定義適切住房的標準，並就相關標準擬定相關法例及建屋指引，而這正是現時政府工作小組須觸及的課題。

政府工作小組應走之路

即然工作小組現正準備定義「劏房」及委託調查機構以上門調查的方法了解香港的「劏房」情況，筆者認為小組應連結屋宇署、衛生署、公共衛生專家，以至服務劏房戶的社福機構和劏房住客，參考世衛指引，就「劏房」可能帶來健康和公共衛生風險的狀況，羅列清單，並要求調查機構進行田野工作(field work)時，培訓訪談員作實地視察，及藉由訪問受訪劏房戶的健康狀況得出有關數據，在往後提出規管劏房立法建議時，作為在設計法定的單位最低基本規格，業主法定的維修責任，以至定義租金水平的可負擔性(affordability)三方面提供參考，令日後的規管法例，既可為住戶以至社會的健康提供最基本的保障，同時取締為社會帶來潛在健康和公共衛生風險的不適切劏房。

回顧英國規管不適切住房及就當地「劏屋」(成間屋分成不同出租單位)設立發牌制度，是源於曾發生的火警慘案，性質上屬補救性措施。現時香港正面對新型冠狀病毒肺炎的侵襲，尤幸成文之時還未出現「劏房群組」。筆者寄語工作小組成員，不是等社會出事才補救，而是以前瞻式視野進行立法規管的研究工作，令行政和立法機關在工作小組的研究成果之上，從速制訂及執行有關法例。