新冠肺炎．最新｜消息：今新增大概6宗確診　包括源頭不明個案

新冠肺炎疫情未完。衞生署昨日（6日）公布新增6宗確診個案，全為輸入個案，相隔5日再錄得本地零確診，累計增至5,362宗。昨半日有少於10宗初步確診。

本港疫情放緩，康文署刊憲泳灘本周二（3日）重開，今日是重開後首個周六，料會有部分市民到各沙灘度假，惟限聚令仍只限4人，市民要留意。

【11:08】消息稱，今日新增大概6宗確診個案，包括源頭不明本地個案，衞生署將舉行疫情記者會交代詳情。

新冠肺炎｜零售業重挫 廠商會：通關才有突破 要說服內地人來港

【10:24】立法會批發及零售界議員邵家輝今（7日）今早在商台節目表示，本港零售業市道已連跌20個月，現時的跌幅約為三成多，正因失去內地及外地客源。中華廠商聯合會行政總裁楊立門認為，兩地通關才能令市道有大突破，政府要決斷說服內地人來港。

▼泳灘周二（3日）重開首日情況▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.6｜今增6宗確診 包括印尼菲律賓外傭及機組人員

新冠肺炎｜增6宗輸入個案涉印菲外傭 隔5日再錄零本地感染

新冠肺炎｜旅議會現千萬赤字 消息：裁員三分一 現金僅夠捱半年

新冠肺炎｜醫學會支持局部強制檢測 入境旅客不設豁免

國泰裁員｜空服工會：有同事後悔簽約欲撤回 寧要「解僱套餐」

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼