艾莎尼減弱掛波機會低　中央氣象台︰未來10天料再有一至兩個颱風

熱帶風暴天鵝早前過門而不入，另一熱帶氣旋艾莎尼影響亦未似預期。天文台指艾莎尼將於今日（7日）橫過南海東北部，並逐漸逼近本港400公里範圍，但受東北季候風的影響，艾莎尼在日將會進一步減弱，發出熱帶氣旋警告信號的機會不大。天文台預計下周大部分時間天晴及乾燥。 不過，雖已踏入11月，本港天氣仍受颱風影響。天文台指於菲律賓以東海域的低壓區將在未來數天發展；根據中央氣象台預測，於未來10日西北太平洋將有1至2個颱風形成，其中1個更將於下周三（11日）起影響南海海域。

根據天文台的預測路徑圖，於今日早上8時，熱帶風暴艾莎尼正逐漸逼近本港400公里範圍。但於未來24小時內，仍會與本港保持一段距離。天文台預計，艾莎尼在日間將進一步減弱，發出熱帶氣旋警告信號的機會不大。於早上10時45分，艾莎尼於高雄以西約100公里，預計向西北偏西移動，其後將向西南移動，將會橫過南海東北部並逐漸減弱。

菲律賓以東有低壓區形成

天文台又預測，位於菲律賓以東海域的低壓區，會在未來數天逐漸發展及橫過菲律賓，進入南海南部，而乾燥的東北季候風，會在下周持續為廣東地區帶來普遍晴朗天氣。

根據內地中央氣象台的中期天氣預報，預計未來10日，於西北太平洋仍會形成1至2個颱風，其中1個將於下周三（11日）起影響南海海域。此外，受熱帶系統影響，南海海域將出現較強風雨的天氣。

▼ECMWF預測▼

下周天氣乾燥 最低氣溫攝氏20度

今日為立冬，天文台預測將天晴乾燥，吹和緩至清勁偏北風，初時離岸間中吹強風，最低氣溫為攝氏23度，最高氣溫為攝氏29度。根據本港天文台的9天天氣預報，展望下周天氣大部分時間天晴及乾燥，明日（8日）短暫時間有陽光，日間乾燥，最高氣溫為攝氏27度；下周二最低氣溫則跌至攝氏20度，最高氣溫為攝氏26度。