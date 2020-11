美國大選｜在港拜登支持者緊張選情發展　尊重特朗普的司法權利

美國大選仍然未有結果,但民主黨候選人拜登(Joe Biden)成功將上屆紅州的密歇根州及威斯康辛州逆轉變藍,甚至在傳統的深紅州分如喬治亞州,反超前共和黨特朗普(Donald Trump),有望率先奪得270張選舉人票,成為下任總統。不過,特朗普則對不同州分的選舉結果提出上訴。 早前曾揚言「投阿豬阿狗,不投特朗普」的在港選民Enso十分緊張選情,過去一周手機不離身地留意各州點票的最新變化。他尊重特朗普展開司法戰,但質疑對方至今未能夠提出拜登舞弊的證據,相信其國家的民主制度及司法制度能夠有效處理今次爭議。 至於身處加州支持特朗普的吳女士,她則堅信選舉涉及舞弊,包括郵寄選票有死人票、代寫選票等,支持特朗普據理力爭。

美國民主黨總統候選人拜登,仍然未正式宣布勝選。(AP)

美國大選選情膠着,拜登預計他取得超過300張選舉人票,勝出大選,但則未正式宣布勝出選舉。現任總統特朗普則在網上呼籲拜登,不要錯誤宣布自己勝出,強調與大選相關的訴訟才剛開始。

曾揚言「投阿豬阿狗,不投特朗普」的在港選民Enso,對選情發展感壓力,又對仍有不少人支持特朗普感到傷心及尷尬(saddened and embarrassed)。過去的一周,他幾乎機不離手地查看網站,以及觀看電視報道選情最情發展。

雖然大選點票未完,但特朗普卻入稟要求3個州停止點票,又多次指責民主黨舞弊。在選前,Enso已經憂慮特朗普若落敗會「賴死唔走」。(I expect Trump to eventally lose, to never admit defeat, and to claim fraud.)對此,Enso尊重特朗普展開司法戰,認為任何人在司法制度下均有權提出訴訟,不過特朗普至今卻未能提出質際的舞弊證據。

Enso認為,特朗普一早已預計到民主黨支持者會因新冠肺炎較多選用郵寄方式投票,因而早已大規摸地宣稱郵寄方式是不可信,且是欺詐手段。(untrustworthy and fraudulent.)

害怕司法戰影響大選?Enso深信,美國最高法院經過2000年布殊及戈爾案後,有足夠的經驗處理今次事件,多年的民主制度及司法制度不會因為特朗普而動搖。

特朗普或未能成功奪下270張選舉人票。(AP)

身處屬深藍州份加州的吳女士是特朗普支持者,她與Enso持完全相反的意見。她認為,郵寄方式投票出現死人投票、影印票等,質疑「個人本身唔存在,就用佢資料代投票?」同時,她亦懷疑點票中心有特意不點特朗普的選票,又以「世界性貪污舞弊」來形容今次選票。

她支持特朗普的司法戰,「佢哋(民主黨)選舉舞弊,票數暫時不是重點」,又讚特朗普有決定,「佩服佢為美國人而戰。」