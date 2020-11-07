今增3確診另3宗初確診無源頭　一患者妻任教主風小學　學校需停課

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日新增3宗確診，包括2宗輸入，以及1宗本地無源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（7日）另有少於10宗初步確診個案，但其中三宗屬感染源頭不明本地個案。其中一名居於大埔寶雅苑的50歲男子染疫，在灣仔告士打道108號上班，從事文職，周末會到沙田新城市廣場。其妻在聖公會主風小學任職老師，今日有病徵送院檢測，該校需暫時停課。另外，愉景灣倚濤軒及元朗梁屋村翠苑分別，亦分別有一名住戶初步確診，均屬無源頭個案。

再有患者在中環花園道3號冠君大廈上班。（資料圖片）

居愉景灣外籍婦染疫 中環冠君大廈上班

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有少於10宗初步確診個案，其中三宗感染源頭不明。

一名38歲外籍女子染疫，在中環冠君大廈上班，最後上班日為10月16日，三天後開始發燒。患者與家人同住在愉景灣倚濤軒，由她發病開始，全家人均沒有外出。直至前日，她自覺康復並希望上班，便到私家醫生求診及取樣本樽，昨日交樽後發現陽性。她的病毒量高，CT值高於30，估計因為發病時間早，家人需入住檢疫中心。由於她上班時自備餐盒，無同事需要檢疫，衞生防護中心會到辦公室派樽。

值得留意的是，早前確診、源頭不明個案的36歲男子（第5343宗個案）同樣在冠君大廈任文職，最後上班日為10月29日。衞生署表示，這兩名患者工作的樓層及公司均不同。

居元朗巴籍婦初步確診 每周到元朗濕街市

另一名初步確診的患者為42歲巴基斯坦籍家庭主婦，無出現病徵，與家人住在元朗梁屋村翠苑，平日主要留在家。她每周均會到元朗的濕街市，但無法交代有關街市名稱，當局仍需跟進。患者丈夫於10月19日從巴基斯坦回港，同月30日已確診。患者聲稱丈夫回港後，夫婦二人並無接觸。至丈夫確診後，患者前日帶兩名子女到博愛醫院急症室，昨日交樽後發現陽性。衞生防護中心會再調查該對夫婦曾否接觸。

患者平日周末會到新城市廣場。（資料圖片／歐嘉樂攝）

大埔初確患者妻今日有病徵送院檢測 任教沙田聖公會主風小學暫需停課

最後一名源頭不明的初步確診者是50歲男子，患者在灣仔告士打道108號上班，從事文職，10月28日開始咳嗽、氣促，並於11月4日到浸會醫院求診，翌日交回樣本樽。患者於11月6日最後上班，其辦公室有50至60人，同組同事約有10人，平日工作時會戴口罩。由於同組同事與患者的接觸較多，在患者覆檢後將被送往檢疫中心。

患者與家人同住在大埔寶雅苑興和樓，太太在聖公會主風小學任職老師。她今日開始喉嚨乾需送院檢測，學校暫時會停課，直至她的檢測結果呈陰性。患者周末會到沙田新城市廣場，昨晚曾光顧該商場內的三星台菜食堂。

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