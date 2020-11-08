新冠肺炎・最新｜增10宗確診　17日來首現雙位數　三宗源頭不明

新冠肺炎疫情未完，昨日（7日）公布，新增3宗確診個案，其中1宗為本地個案，亦是源頭不明，累計個案增至5,365宗。另外，本港暫有少於10宗初步確診個案，包括3宗無源頭個案。

【14:05】衞生署衞生防護中心公布，昨日增加10宗確診個案，至今本港個案累計5,375宗。當中7宗為輸入個案，患者由印尼、法國、菲律賓、塞爾維亞、肯尼亞返港，當中一對分別43歲及50歲由法國返港男女，在九龍城巴豪苑家居檢疫期間確診，其他五人則在入境機場檢測對病毒呈陽性反應。

其餘3宗為源頭不明的本地個案。第一宗涉及一名38歲女病人（個案編號：5372）。她於10月19日出現發燒，11月5日向一名私家醫生求診，翌日遞交深喉唾液樣本。病人於中環花園道冠君大廈工作，最後一日上班日期為10月16日。

第二宗涉及一名42歲女病人（個案編號：5373）。她於11月5日向博愛醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。其丈夫為早前一名確診病人。

第三宗涉及一名50歲男病人（個案編號：5375）。他於10月28日出現咳嗽，11月4日到浸信會醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。病人於灣仔告士打道光大中心工作，最後一日上班日期為11月6日。

新冠肺炎｜大埔疑爆隱形傳播鏈 港府安排流動檢測車一連三日派樽

【13:00】政府由今日（8日）下午起開始，一連三天安排檢測承辦商（Prenetics Limited）前往大埔，透過流動車輛派發及收集深喉唾液樣本瓶，便利及鼓勵大埔區居民或自覺有較高感染風險的人士接受免費病毒檢測。

檢測承辦商流動車輛今日下午1時30分至6時，停泊在廣福道41號恆生銀行對出的士站附近，市民可前往索取及交回樣本瓶，費用全免。11月9日至10日流動車輛的運作時間為上午10時至下午5時。

【11:19】消息指，本港今日新增3宗新型肺炎無源頭本地個案，為昨日已公布的初步陽性個案，包括大埔寶雅苑50歲男住戶（其太太在聖公會主風小學當老師）、在中環冠君大廈工作38歲外籍女子、住元朗的42歲巴籍女子。政府將不設疫情記者會。

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健康碼︱張建宗冀逐步恢復與內地及澳門通關 盡早爭取健康碼互換

【09:09】政務司司長張建宗今（8日）於網誌撰文指，隨著國家穩步走出疫情陰霾，經濟社會快速復甦，企業復工復產，人民生活已回復正常。張續指，國家決心擴大開放 ，造就了香港經濟發展千載難逢的黃金機遇。

他又表明，會爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認是互相豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」，振興本地經濟。

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新冠肺炎｜零售業重挫 廠商會：通關才有突破 要說服內地人來港

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