新冠肺炎・最新｜消息：今新增3宗無源頭本地個案　包括大埔居民

新冠肺炎疫情未完，昨日（7日）公布，新增3宗確診個案，其中1宗為本地個案，亦是源頭不明，累計個案增至5,365宗。另外，本港暫有少於10宗初步確診個案，包括3宗無源頭個案。

【11:19】消息指，本港今日新增3宗新型肺炎無源頭本地個案，為昨日已公布的初步陽性個案，包括大埔寶雅苑50歲男住戶（其太太在聖公會主風小學當老師）、在中環冠君大廈工作38歲外籍女子、住元朗的42歲巴籍女子。政府將不設疫情記者會。

健康碼︱張建宗冀逐步恢復與內地及澳門通關 盡早爭取健康碼互換

【09:09】政務司司長張建宗今（8日）於網誌撰文指，隨著國家穩步走出疫情陰霾，經濟社會快速復甦，企業復工復產，人民生活已回復正常。張續指，國家決心擴大開放 ，造就了香港經濟發展千載難逢的黃金機遇。

他又表明，會爭取盡早通過三地「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認是互相豁免入境強制檢疫的條件，逐步有序恢復與內地及澳門「通關」，振興本地經濟。

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