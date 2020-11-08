骨科醫生梁偉揚被指誤判病情　被控三項醫療失當罪

骨科醫生梁偉揚被控醫療失德案，醫委會今日(8日)再次展開紀律聆訊。案情指被告於2004年2月身為注冊醫生診症期間對特病人時專業失當，被告未有察覺到被病人的骨科掃描報告所顯示為癌症骨轉移的機會，而病人亦於其後離世。

骨科醫生梁偉揚被指控於2004年2月，身為註冊醫生診症期間時專業失當，被告未有察覺到病人的骨科掃描報告，顯示有癌症骨轉移的機會，醫委會於5月16日展開聆訊，但當時就控罪產生分歧，並給予辯方律師時間重新準備。

醫委會今日（8日）再次展開聆訊，控方指控被告三項醫療失當罪，當中包括指控被告對病人進行骨掃描後，未能就報告結果對癌症骨轉移作出鑑別診段；無視核子醫學專家的建議，未有作出更深入研究，只寫下四行由「沒有骨痛」、「骨科掃描完成」的簡單字眼組成的醫療紀錄，便交由下位醫生負責；以及未有在必有時安排即時檢查，以排除不明惡性病變與癌症骨轉移的機會。

辯方律師指，當年被告當年經X光與骨科掃描後，判斷患者體內腫瘤為良性的「骨島」（bone island)。控方專家反駁指體內出現大量「骨島」的情況並不常見，醫生應為病人進一步檢查，例如驗血或磁力共震等更準確方式，排除是否有惡性腫瘤。聆訊主席劉允怡亦指責被告漠視專家意見，「僅依靠個人認知」而作出判斷。

劉允怡又指被告利用直徑來量度腫瘤增長是錯誤，應以體積作計算。案情顯示，被告當年以直徑作計算，四個月間由11毫米增加至13毫米，故在報告中僅標記為稍微增長；但以體積作計算則由522立方毫米增至862立方毫米，增幅高達65%，屬「顯著增長」，故劉允怡認為被告當年錯誤判斷。

案件於今日未有判決，押後至12月12日繼續審理。