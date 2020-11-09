新冠肺炎．最新｜大埔一周內錄多宗確診　主風小學老師初步陽性

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（8日）公布，新增10宗確診個案，其中3宗為源頭不明的本地個案，其餘為外地輸入個案，累計個案增至5,375宗。今日本地個案當中，再有大埔居民確診，過去一星期累計已有9名大埔街坊中招。

政府將由今日（9日）起一連三天安排檢測承辦商前往大埔，透過「流動採樣亭」提供免費採樣及檢測服務，方便市民接受檢測。

▼感染風險通知流動應用程式▼

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▼大埔區新冠肺炎疫情▼

【08:48】聖公會主風小學公布，於11月9日凌晨接獲一名新型肺炎患者密切接觸者的老師通知，其深喉唾液病毒測試呈陽性反應，初步確診新型冠狀病毒病。校方將會今早正式接獲衞生防護中心通知，亦會配合衞生防護中心發出的進一步指示。日前該老師的鼻咽病毒測試呈陰性，惟深喉唾液測試則呈陽性。

經學校危機小組商議，原定11月9日（一）及11月10日（二）兩天網課將會取消，以便安排教職員檢測及其他措施。

該名老師的同住50歲丈夫日前確診，個案編號#5375，感染源頭未明，居於大埔寶雅苑，從事文職在灣仔告士打道108號上班，周末會到沙田新城市廣場。

▼新冠肺炎疫情—梅窩▼

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外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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昨日總覽：

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