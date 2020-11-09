新冠肺炎．最新｜大埔疫情擴至大圍　金獅花園二期有住戶確診

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（9日）公布，新增6宗確診個案，皆為外地輸入個案，累計個案增至5,381宗。

政府將由今日（9日）起一連三天安排檢測承辦商前往大埔，透過「流動採樣亭」提供免費採樣及檢測服務，方便市民接受檢測，並延長服務時間至晚上8

5校127學童爆上呼吸道感染 又一村學校數十學生遊海洋公園後患病

【22:30】衞生署衞生防護中心今晚（9日）公布五宗上呼吸道感染爆發個案，涉及三間幼兒學校、一間幼稚園及一間小學，分別位於深水埗、元朗、沙田、東涌及油麻地，共127名兒童、4職員染病。衞生防護中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

另外，九龍塘又一村學校今日亦向家長發通告，指有數十名家長帶同子女去海洋公園後出現上呼吸道感染病徵，提醒家長發現子女有病徵亦盡早帶他們求醫。

【21:55】大圍金獅花園二期客戶服務部在屋苑內貼出通告，公布在今日下午3時半，接獲衞生防護中心通知，Ｄ座金寧閣有業戶感染新冠肺炎，現正在醫院接受隔離治療。客戶服務部稱，已於下午4時安排清潔承辦商在金寧閣公共地進行消毒。

有住戶在Facebook專頁表示，送餐送貨到金寧閣人士不能上樓。

新冠肺炎｜大埔增至10人染疫 教育局提前為全區80校教職員檢測

【20:58】教育局今日起推行更全面的監測，免費為幼稚園（包括幼稚園暨幼兒中心）、中小學及特殊學校的教職員分批安排病毒檢測，以保障教職員及學生的健康。

局方表示，理解大埔區學校的關注，隨即聯絡檢測承辦商，並確認承辦商能調配人手，可以提前為區內共約80所中小學及幼稚園的教職員提供免費檢測服務，預計可於本星期內向上述學校派發檢測樣本樽，然後安排進行檢測。

【20:50】是全球最大的製藥公司美國製藥商輝瑞（Pfizer）與生物技術公司BioNTech公布新型冠狀病毒疫苗功效測試報告，結果顯示疫苗在人體實驗的有效預防率達到90%。

研究測試共涉及4萬多人，他們分別接受疫苗及安慰劑。有94名感染新冠病毒，當中僅10%人曾接種疫苗；比對疫苗組別及安慰劑對照組，疫苗保護效用率達90%。

疫苗要注射兩次，輝瑞指在接受第二劑疫苗後7日，參加者開始對新冠病毒有免疫力。不過有關研究尚未在學術期刊上發表。輝瑞預計今年內可生產5,000萬劑疫苗，明年料可向全球供應近13億劑。

▼大埔廣福邨流動採樣亭 街坊排隊等候檢測▼

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居粵港人獲資助2000元到港大深圳醫院覆診 不適用住院及手術收費

【20:35】政府今天（9日）公布，將資助身在廣東省的慢性病患港人，在疫情期間於香港大學深圳醫院覆診，資助上限為2,000元。



港深醫院院長盧寵茂表示，2,000元的資助涵蓋藥物、影像檢查等支出，惟不包住院、手術等費用。他舉例指，在該院接受膽囊切除手術約需人民幣14,000元（折算港幣15,660元），即使有併發症出現也不會再額外收費。



另外，他強調該院收集到的病人資料會有足夠的保安保護私隱，病歷亦會有密碼加密，也非與香港醫院管理局的系統互通。

新冠肺炎｜53歲婦強制檢疫期赴入境處搞身份證 違檢疫令判監14日

【19:57】衞生署公布一名由內地、澳門或台灣返港的53歲女子，在居所檢疫期未屆14日前，到入境事務處辦事處處理身份證事宜，違反檢疫令，今日（9日）於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。據悉，當事人前往換身份證。

一名53歲女子因違反士強制檢疫令，今日（9日）於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

政府延長大埔區流動採樣亭及流動車輛服務時間至晚上8時

【16:02】新冠肺炎疫情持續，過去一周內，先後有9名大埔居民確診，至今日（9日）再增一名居民初步確診。衞生防護中心早前稱，不排除區內有隱形傳播鏈，政府由今日起一連三日安排檢測承辦商前往大埔，透過「流動採樣亭」，提供免費的採樣及檢測服務，以方便及鼓勵居民，或自覺有較高感染風險的人士，接受病毒檢測，並將服務時間從下午6時延長到晚上8時。

政府資助居粵港人赴港大深圳醫院覆診 上限2000元人民幣

【15:49】政府明日（10日）推出特別支援計劃，為身在廣東省的醫院管理局（醫管局）慢性病患者，在疫情期間提供受資助的診症服務。合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金（經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外），餘下費用差額則由支援計劃資助。每位病人可受資助上限總額為人民幣2,000元。

港府將推出特別支援計劃，居粵港人可於港大深圳醫院覆診。(資料圖片)

新冠肺炎｜單日增6宗確診 全屬輸入 4人為機組人員

【14:04】衞生防護中心公布，今日新增6宗輸入個案，兩人由英國抵港，其餘分別由俄羅斯、哈薩克、沙特阿拉伯及印尼入境。

▼大埔富善邨流動採樣亭 大批市民排隊等候檢測▼

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▼感染風險通知流動應用程式▼

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▼大埔區新冠肺炎疫情▼

【10:09】消息透露，今日新增大概6宗輸入確診個案，無本地個案。惟聖公會主風小學稱有老師初步確診，如覆檢證實確診當局將於明天公布。

新冠肺炎｜聖公會主風小學女教師初步確診 網課叫停待師生檢測

【08:48】聖公會主風小學公布，於11月9日凌晨接獲一名新型肺炎患者密切接觸者的老師通知，其深喉唾液病毒測試呈陽性反應，初步確診新型冠狀病毒病。校方將會今早正式接獲衞生防護中心通知，亦會配合衞生防護中心發出的進一步指示。日前該老師的鼻咽病毒測試呈陰性，惟深喉唾液測試則呈陽性。

經學校危機小組商議，原定11月9日（一）及11月10日（二）兩天網課將會取消，以便安排教職員檢測及其他措施。

該名老師的同住50歲丈夫日前確診，個案編號#5375，感染源頭未明，居於大埔寶雅苑，從事文職在灣仔告士打道108號上班，周末會到沙田新城市廣場。

▼新冠肺炎疫情—梅窩▼

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外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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昨日總覽：

政府周一起連續3天於大埔設「流動檢測亭」 提供免費採樣、檢測

確診大廈食肆｜再多一間大埔餐廳上榜 有患者曾到訪沙田主風小學

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