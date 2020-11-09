中電推8000萬元消費券　明年一月派80萬家庭　低用電量、劏房受惠

新型冠狀病毒肺炎疫情重創經濟，香港亦不例外。中電今日（9日）公布，以中電社區節能基金撥款超過1.6億元，推出多個為有需要人士而設的社區支援計劃。當中包括推出8,000萬元的中電消費券計劃，於明年1月向接近80萬個家庭，包括劏房住戶等，每戶派發100元的消費券，可於超過2,000間參與計劃的零售商及食肆使用，為期六個月。 另外，中電指會撥款超過700萬元向1萬個劏房住戶，提供600元的電費資助，以及繼續資助劏房業主重新鋪設其單位電線以便安裝獨立電錶。中電估計，各項措施共可惠及逾80萬個家庭。

中電今日（9日）公布，以中電社區節能基金撥款超過1.6億元，推出多個為有需要人士而設的社區支援計劃。（黃金棋攝）

兩電明日（10日）將於立法會公布明年電費檢討，中電今日（9日）就率先推出逾1.6億元的多項社區支援措施。繼今年年頭推出餐飲券幫助約14萬家庭後，中電再以8,000萬元，推出為期六個月的消費券，受惠家庭包括低用電量用戶、享有長者電費優惠的客戶，以及1萬個劏房住戶，每戶獲派100元的消費券。

消費券將隨明年第一張電費賬單寄給受惠客戶，可在2,000間參與計劃的零售商和食肆使用，類型包括餅店、雜貨店、電器舖及洗衣店等。相關參與計劃的零售商及食肆名單，將於下月於消費券網頁中介紹。

另外，中電亦撥款超過700萬元向一萬個由社福機構轉介的劏房住戶，提供每戶600元電費資助，以及資助劏房單位業主重新鋪設單位電線以便安裝獨立電錶，改善劏房住戶的電力安全及居住環境。中電同時撥款1,000萬元，向5,000個過渡性房屋住戶每戶捐贈價值2,000元的節能電器。

中電企業發展總裁莊偉茵認為，現時本港情況一定要各界攜手協力，「做得幾多得幾多」。她希望相關計劃除咗惠及各階層有需要人士外，亦可帶動消費，形成經濟循環效應。被問到劏房戶資助會否變相「益業主」，莊指劏房戶問題複雜，相關計劃會經社福團體轉介有需要劏房住戶，中電會開支票直接將資助轉入住戶戶口。