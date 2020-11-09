新冠肺炎｜53歲婦強制檢疫期赴入境處換身份證　違檢疫令判監14日

衞生署公布一名由內地、澳門或台灣返港的53歲女子，在居所檢疫期未屆14日前，到入境事務處辦事處處理身份證事宜，違反檢疫令，今日（9日）於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。

▼感染風險通知流動應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

按防疫規定須居所強制檢疫14日

為防新冠病毒在社區擴散，按《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）規定，由今年2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門或台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，需於居所強制檢疫14日。

衞生署表示，該名53歲婦人早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店接受強制檢疫14日。然而她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於10月6日離開其檢疫地點，並到入境事務處辦事處處理身份證事宜，故被控違反相關規例第8（1）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。據悉，當事人前往換身份證。

一名53歲女子因違反士強制檢疫令，今日（9日）於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

+ 2 + 2 + 2

累計64人違檢疫令 最高判監3個月

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違例人士絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守規例。截至今日，共有64人已因違反檢疫令被法庭定罪，判即時監禁最多三個月或罰款15,000元不等。發言人重申，當局必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。