新冠肺炎．最新｜明年年宵下周二起競投　不設乾貨及快餐攤位

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）累計個案增至5,381宗。消息指，本港今日新增大概11宗確診個案，未有感染源頭不明個案，衞生防護中心不設疫情記者會。沙田瀝源邨聖公會主風小學昨日凌晨，接獲一名居住大埔的教師通知已初步確診。連同她在內，大埔近一周有10名確診患者。大圍金獅花園同日下午，獲衞生防護中心通知，指屋苑二期D座金寧閣有住戶確診新冠肺炎。

4人限聚令及食肆每枱最多坐6人等的防疫措施，將於本周四（12日）午夜屆滿，署理行政長官張建宗表示，市民防疫意識鬆懈，加上本地有隱形傳播鏈，防疫措施無條件再放寬，現有限聚令、6人限桌令等措施將再延長一周。他又預告，安心出行應用程式、香港與新加坡旅遊氣泡，及居廣東省、澳門港人回港免檢疫安排，將於一、兩天內有公佈。

另料林鄭月娥將交代北上爭取通關結果，《香港01》獲悉，廣東省政府企硬，要求本港連續1４日「清零」，即沒有本地個案，才同意由香港北上內地可免檢疫14日。

99間學校院舍爆上呼吸道感染涉逾千人 英基清水灣小學33學童中招

【21:28】衞生防護中心今日（10日）再公布，有9間學校出現上呼吸道感染個案，9間學校共有295名學生不適，其中九龍塘又一村學校受感染學童人數最多，共涉及65人。自10月31日起至今日下午3時，共有99間學校及院舍爆發上呼吸道感染，共有1,066人中招。

衞生防護中心會向這些爆發學童上呼吸道感染的學校，派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別停課不少於三日。

（衞生防護中心圖片）

新冠肺炎｜年宵市場不設熟食檔無得篤魚蛋 食環署：減低播毒風險

【20:53】食物環境衞生署公布，2021年農曆年宵市場攤位將於下周二（17日）開始公開競投。年宵市場由明年2月6至2月12日，一連七天在15個地點舉行，共設有1,021個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位。

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東瀛遊HK Express推宮崎．鹿兒島主題Flycation 飛90分鐘$499起

【19:46】新冠肺炎打擊下，多國封關防疫，不少人的旅行大計泡湯。東瀛遊今日表示，與香港快運HK Express合作於本月21日推出「夢幻宮崎．鹿兒島主題專機空中之旅」Flycation航班，每程航空90分鐘，最平每位499元，但需三人同時購票。東瀛遊指，除了日本各地縣政府觀光部外，亦會與台灣、韓國、泰國、馬來西亞及澳洲等地的旅遊觀光機構合作，在11月下旬及12月內推出不同主題航班，預計可讓合共超過3,000位旅客一嚐「飛機癮」。

【18:00】教育局局長楊潤雄今日（10日）在facebook公布，教育局決定推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，學校會獲發「補充津貼」購買WiFi蛋或流動數據卡，供有經濟需要學生在家學習時使用。津貼以每名受惠學生800元為單位計算，再加10%額外應變撥款，預算開支約2,000萬元。

新冠肺炎｜教育局推2,000萬元上網津貼 助貧困學生在家電子學習

【16:20】醫管局發言人表示，截至今日上午9時，過去24小時共有7名確診患者出院，至今共有5,153名確診或疑似病人康復出院。

此外，仁濟醫院一名88歲確診男病人（個案編號：4937）於昨晚9時15分離世，該名死者居於葵涌浩景臺4 座，是退休人士。至今共有107名確診病人於公立醫院離世，連同一名入院前死亡的患者，本港累計108名確診患者死亡。

【16:20】港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來並毋須接受強制檢疫，行程亦不受限制。消息人士指，兩地「旅遊氣泡」預料最快11月底通行，檢測次數將由四次改為三次，當中最後一次在回港入境後的檢測，當局擬採用快速測試，旅客等候結果時間可縮至兩小時。有業界人士估計，每名旅客的旅行團費用連當地檢測費，大約為6000元一位。

旅遊氣泡｜消息：新加坡團料月底成行 檢測減至3次 團費6000元

【14:40】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，正調查9宗新增確診個案，至今本港個案累計5,390宗（包括5,389宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中四宗曾於潛伏期身處外地，另外三宗與輸入個案有流行病學關連，兩宗與本地個案有流行病學關連。

而3宗與輸入個案有關連的個案，均是與編號第5377宗個案有關，該個案是一名38歲男子，報稱機組人員，從哈薩克來港，乘坐RH372航班，11月7日抵港，同日出現病徵，他住在東涌迎康街1號昇薈3座。

【13:40】本港近日錄得多宗上呼吸道感染爆發個案，涉及多間幼兒學校。九龍塘又一村學校今日（10日）發通告，指共有65名學童出現上呼吸道感染，將於明日（11日）起停課三天，待完成病毒檢測後會通知復課日期。

通告指，部分出現感染徵狀的學童於上周五至周日 （6日至8日）期間，曾前往海洋公園、迪士尼樂園及音樂農莊等地。

又一村學校爆上呼吸道感染停課3天 染病童曾遊迪士尼、海洋公園

【12:50】消息指， 港今日新增大概11宗確診個案，當局不設疫情記者會。

何栢良倡參考內地、澳門 抵港檢疫者送酒店 警車門外看守

【12:10】昨日4名獲豁免檢疫的機組人員確診，均在回家或到酒店後才確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，豁免檢疫者「走漏」確診已非首次，過往有接受檢疫抵港人士，在檢疫期間「不聽話去看戲」，或因溝通行政問題，擅自「剪手帶」出街。他認為，雖然政府早前宣布，月中起曾到中國以外地區的抵港人士須在酒店檢疫，不能居家檢疫，建議可參考澳門、內地等做法，除將檢疫人士送往指定地方如酒店外，出入口亦要有政府人員、警車看守，「咁先萬無一失。」

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

居粵港人獲資助2000元赴港大深圳醫院覆診 病人組織：姍姍來遲

【10:48】港府昨(9日)公布，將資助未能回港覆診、居於廣東的醫管局病人，前往香港大學深圳醫院覆診。港深醫院院長盧寵茂表示，合資格病人每次只需自費100元人民幣，即可接受診症，已包診金、藥物收費。資助上限為合共2,000元，但不包括入院手術及住院等。有病人組織代表則認為，相關安排太遲落實，但相信會有部分病人受惠，「多一個選擇都是好事」，又認為今次可視作未來大灣區醫療試驗計劃之用。

▼大埔「流動採樣亭」採樣情況▼

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限聚令｜張建宗：限聚令再延長一周 日內公布新加坡旅遊氣泡細節

【09:47】署理行政長官張建宗表示，社區仍有隱形傳播鏈，有源頭不明個案，本地感染人數亦有上升，不能掉以輕心。因應大埔區多名居民染疫，當局已即時安排承辦商派流動檢測車，到大埔提供免費檢測服務，務求做到「願檢盡檢」。截至昨晚11時，已有2,600人接受檢測。當局本周內向大埔區80間學校派樽檢測。至於醫管局早前已加派樣本包，包括在46間普通科門診派發，而服務時間亦延長，涵蓋周六及周日。

至於社交距離措施方面，張表示，上月底政府放寬措施後，市民防疫意識似乎有鬆懈，現有措施沒條件放寬，相關措施會延長一周，至11月19日。食衞局局長陳肇始，明早會開記者會交代詳情，以及解釋疫苗相關問題。張強調，現時社會仍要高度戒備，若出現大規模爆發，政府將別無選擇大幅收緊防疫措施。

張續指，政府有3方面措施，包括當局計劃推安心出行手機應用程式，以便市民養成紀錄出行習慣，一旦有確診方便衞生防護中心追蹤；合資格並取得配額，居廣東省及澳門港人，回港免檢14天安排；以及香港與新加坡之間的旅遊氣泡。相關部門將於數天內公佈細節。

01獨家｜消息：廣東企硬要14日清零 港爭取中等風險下通關碰壁

【07:10】港府一直與內地商討落實推行「健康碼」通關安排，即北上可免強制檢疫14日，惟至今仍未有結果。日前傳出只要本港14日內少於10宗本地確診個案，便有機會通關。

不過可靠消息指出，雖然特首林鄭月娥上周帶領多名局北上北京商討，返港前再拜會廣東省政府，希望粵方接受香港在維持中風險疫情下可通關，即連續14日內不多於10宗本地個案。但廣東方面企硬，憂慮冬季可能出現第四波疫情，堅持本港必須連續14日零本地個案，才允通關。消息人士也指，澳門的態度同樣強硬，擔心一旦放寛香港人入境，有患者在澳門播毒，令堅守225天無本地病例的局面出現「零的突破」，而遭廣東取消通關。

2020年首11個月，遺體器官捐贈的宗數較去年錄得20%升幅，逝者家屬的同意率亦較去年增約5%至10%。（羅君豪攝）

新冠肺炎｜器官捐贈主任用微信Facetime取遺屬同意 讓先人遺大愛

【07:00】新冠肺炎疫情席捲全球，人類生命更顯脆弱，除疫症威脅，尚有不少人正等候移植器官續命。醫院管理局數據顯示，2020年首11個月，遺體器官捐贈的宗數較去年錄得20%升幅，逝者家屬的同意率亦較去年增約5%至10%。

疫症奪走逾百人性命，器官捐贈聯絡主任表示，社會普遍對生與死的議題多了反思，亦令更多家屬願簽同意書，讓其他病人獲一線生機，醫管局珍惜每一個游說的機會，即使疫下與家屬面談的情況減少，醫護亦願花三倍時間與離世者的家人溝通，望成就更多大愛。

▼大圍金獅花園二期有住戶確診▼

昨日總覽：新冠肺炎．11.9｜大埔疫情擴至大圍 金獅花園二期有住戶確診

新冠肺炎｜大圍金獅花園疑有住戶確診 管理處指已安排承辦商消毒

主風小學教師鼻咽測試陰性 驗唾液竟揭染疫 專家分析涉兩個原因

新冠肺炎｜大埔增至10人染疫 教育局提前為全區80校教職員檢測

政府延長大埔區流動採樣亭及流動車輛服務時間至晚上8時

▼新冠肺炎疫情—梅窩▼

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新冠肺炎｜增6宗確診全屬輸入 返港機組人員住九龍香格里拉確診

大埔10人染疫市民排長龍檢測 疫廈居民贊成強制檢驗：啲人會郁嘛

新冠肺炎｜中環灣仔兩商廈現疫情 打工仔照返工：無得WFH

5校127學童爆上呼吸道感染 又一村學校數十學生遊海洋公園後患病

新冠肺炎｜53歲婦強制檢疫期赴入境處搞身份證 違檢疫令判監14日

政府資助居粵港人赴港大深圳醫院覆診 上限2000元人民幣

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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▼感染風險通知流動應用程式▼