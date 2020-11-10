蔡玉玲提堂｜多人到庭支持　涉查車牌案押後至明年1月

港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲，涉查冊取得去年721事件車牌報道專題，因而被控2項明知而作出在要項上的虛假陳述罪，違反《道路交通條例》，案件今（10日）在粉嶺裁判法院提堂。據悉，涉案汽車的登記公司東主，聲稱曾有記者登門造訪，並邀約他作採訪，該東主事後發現其公司名稱在《鏗鏘集》的節目內出現，他留意到編導姓名後報警。由於警方需繼續進行調查，包括向運輸署索取資料及電子證認，案件押後至明年1月14日再訊，蔡獲准以繼續以1000元保釋。

被告蔡玉玲（37歲），記者，被控違反《道路交通條例》第111(3)(a)條。控罪指，她於本年5月17日及6月10日，為著取得私家車LV755的車輛登記細節說明書，而作出虛假陳述，即表示你申請證明書作交通與運輸事宜有關用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

蔡玉玲今早到粉嶺法院的情況。（詳看下圖）

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涉案車輛為康悅實業登記

據了解，涉案車輛的登記人為康悅實業有限公司，而車輛的登記地址為另一公司。本年6月22日，港台記者登門找康悅實業，並留下聯絡方法，其中一人出示寫有被告名字的職員證。本年6月23日及29日，康悅實業東主致電留下聯絡方法的記者，並被問到誰是涉案車輛的登記車主，並就7.21事件被邀請進行訪問。

東主發現公司名在節目出現後報警

後來，康悅實業東主發現有關對話及康悅實業的名字出現在港台的節目「鏗鏘集 - 7.21誰主真相」，而節目尾聲顯示被告為負責的編導，康悅實業東主於是報警。

被告查冊時稱會用作交通運輸事宜

警方調查後，發現被告曾兩度在運輸署申請車輛登記細節說明書，有關證明書包括登記車主名字及地址，雖然被告表示你申請證明書作交通與運輸事宜有關用途，但她卻非用於交通與運輸事宜，警方在11月3日在其寓所拘捕她。

案件編號：FLCC1999/2020