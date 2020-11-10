新冠肺炎｜教育局推2,000萬元上網津貼　助貧困學生在家電子學習

疫情下電子學習不可少，惟貧困或家住偏遠的學生，家中未必有固網服務。教育局局長楊潤雄今日（10日）在facebook公布，教育局決定推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，學校會獲發「補充津貼」購買WiFi蛋或流動數據卡，供有經濟需要學生在家學習時使用。津貼以每名受惠學生800元為單位計算，再加10%額外應變撥款，預算開支約2,000萬元。

教育局推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，資助學校為有需要學生購買WiFi蛋或流動數據卡，供他們在家電子學習時使用。（「楊潤雄」facebook截圖）

楊潤雄表示，日前與校長代表會面時，得悉部份學生電腦設備及上網服務需要支援，雖然關愛基金資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，而學資處及社署有發放「上網費津貼」，但由於部分學生居住環境所限，未能獲得固網上網服務，故教育局決定推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，資助有需要學生在家繼續電子學習。

每所學校獲發的「補充津貼」會以800元為單位，乘以受惠學生人數，再加上10%額外應變撥款，以購買WiFi蛋及提供流動數據卡，供有需要的學生在家電子學習時使用。楊潤雄說，預算開支約2,000萬元，他希望「所有同學都能把握學習的機會，戰勝疫情的挑戰。」