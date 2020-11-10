新冠肺炎｜年宵市場不設熟食檔無得篤魚蛋　食環署：減低播毒風險

去年年宵受反修例運動影響，年宵市場不設乾貨攤位，只有濕貨攤位和快餐攤位。而今年則有新冠肺炎疫情，食環署今日（10日）指，因脫下口罩進食會增加病毒傳播的風險，故明年牛年年宵市場一律不設快餐攤位。至於年宵市場攤位會於下周二（17日）開始公開競投，底價由320元至5,440元。

歷年年宵市場均有大批學生參與籌辦攤位，不過當局連續第2年取消乾貨攤位。（資料圖片／梁鵬威攝）

攤位底價與去年一樣 為2019年一半

年關難過年年過，各位有意在年宵擺檔的市民要留意，2021年牛年年宵市場攤位公開競投將於下周二（17日）開始。食環署指，由於疫情帶來的經濟下行壓力，故攤位競投底價凍結於去年水平，即為2019年競投底價的一半，攤位底價由320元至5,440元。

今年的年宵因為防疫原因，故不設熟食檔。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

市民進入年宵要先量體溫

不過，因應疫情，食環署考慮到脫下口罩進食會增加病毒傳播的風險，故今年不設快餐攤位。同時，為紓緩以往年宵人多擠迫情況，政府會提供面積較大的濕貨攤位，集中銷售年花，以配合銷售年花的運作需要。

另外，食環署會按衞生防護中心的意見，要求入場人士進場前量度體溫和時刻佩戴口罩、檔主須在其攤位提供消毒搓手液供顧客使用，並須提供其工作人員聯絡清單，以備出現確診個案時作醫學追蹤等。

每年維園年宵市場的熟食檔都是競投焦點，但今年將不再。（資料圖片）

維園年宵市場下周二及三競投

今年港島、離島及九龍區共有六個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗花墟公園、觀塘區觀塘遊樂場、黃大仙摩士公園及深水埗長沙灣遊樂場，共有395個攤位。

維多利亞公園年宵市場攤位的競投，將於下周二及三（17日及18日）在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。東涌達東路花園年宵市場的攤位競投於本月19日在海港政府大樓1403、1404及1414室舉行。深水埗花墟公園、觀塘區觀塘遊樂場、黃大仙摩士公園，及深水埗長沙灣遊樂場的年宵市場攤位的競投將分別在本月21日、23日至25日在荔枝角政府合署禮堂舉行。

新界區有九個年宵市場，地點為葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場及元朗東頭工業區遊樂場，共有626個攤位。這些攤位的競投分別於本月26日至12月9日期間舉行，時間由上午9時半至競投結束為止。

+ 4 + 4 + 4

食環署表示，攤位只可售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認爲獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，有權指示停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。

