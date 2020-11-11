新冠肺炎．最新｜增3宗本地個案　浸大女學生傳染期去Staycation

其病本港新冠肺炎疫情有呈反彈趨勢，衞生署昨（10日）公布新增9宗個案，累計增至5,390宗。當中5宗為本地個案，雖然均非無感染源頭個案，但卻創一個月來單日新高，要達14日「清零」更無期。消息指，今日（11日）新增大概20宗確診，有源頭未明個案。浸大體育系一名4年級生確診，該校部分課堂需暫改為網上授課。 政府今早將舉行預防及控制措施召開記者會，公布港人由內地及澳門入境免檢疫14日的回港易計劃、與新加坡的氣泡旅遊，安心出行軟件運作安排。 當局宣布的「回港易」計劃，方便香港居民從廣東省、澳門回港。11月23日起，已申請配額市民須持陰性檢測報告，回港時可豁免檢疫，深圳灣口岸及港珠澳大橋人工島口岸，每日共提供5000名額。同日起，合資格人士若從陸路抵港，亦需持有效核酸檢測結果才可入境，入境後可獲免強制檢測。

食物及衞生局局長陳肇始表明，若不留意情況，隨時有第4波疫情出現，必須嚴格採取「外防輸入，內防擴散」策略，進一步收緊現時安排。措施包括將要求所有中國以外地區抵港人士必須酒店檢疫，原獲豁免檢疫的機組人員，若從高風險地區來港，必須接受檢測才獲放行。 至於本港檢測服務方面，4間檢測中心將於本周日（15日）起投入服務，每次收費240元。大埔區流動檢測車將延長2天，採樣亭服務延長3天。

【17:15】張竹君透露，今日暫時錄得少於20宗初步確診個案，包括5名司機個案。

她透露，港大研究過病毒株的基因排列，發現與尼泊爾的輸入個案相似。至於近日爆發的上呼吸道感染個案，首要擔心是否涉及新冠病毒，故會安排測試。但她指，暫時發現的個案都是鼻病毒、腸病毒等。她又提醒，雖然小朋友返學會戴口罩，但幼童未必會戴得好，亦會共用物品，故仍有一定傳播風險，並由家庭傳播至社區。由於情況令人擔心，已叫相關學校停課3日。至於若有參加旅遊氣泡的遊客確診，會當成本地個案處理，找出密切接觸者。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則指，流感高峰期時會加強檢測服務，為流感病徵人士提供，24小時有結果。

【17:05】張竹君指，政府於大埔設立的臨時檢測，已處理幾千個樣本，暫未找到陽性個案，但強調仍陸續處理更多樣本當中。暫時衞生署未找到5名初步陽性或可能染病的司機，互相未有交集的活動，但當局會繼續深入調查。

至於浸大女學生，於11月5日已發燒，原定11月8日已要交回樣本，但最後遲了交樣本時間，11月9日才交回樣本。該女學生曾去過兩次Staycation，報稱無使用其他酒店設施，而第二次Staycation時有5-6人一齊入住一晚。

至於幾名初步確診或疑中招的司機，難言其傳播途徑，因為個別人士無駕駛的士，個別亦有家人較早已發病，他們上班時亦會在不同地方食飯，反映社區內仍有不同病毒傳播鏈，需要加緊測試找到出來。

她特別提到，本港由7月起做的病毒基因排序，大部分是差不多，包括梅窩Staycation的病毒株排序分析亦差不多，反應病毒在社區「散發緊」。

【16:55】張竹君坦言，仍在點算浸大女學生的緊密接觸者，暫時主要是其家人，以及一同參與Staycation的人士，亦包括一齊運動人士，據了解她傳染期至少10多位緊密接觸者。她亦去過深水埗、長沙灣、順利邨體育館、炮台山六合商業大廈的跆拳道館等。

該名女學生亦曾到過旺角中心一家牙醫檢查，但未有該名牙醫的姓名，相信有戴面罩等，但認為屬於高危感染人士，要接受檢疫。

張竹君又指，染疫的士司機會聯絡同住的人檢疫，數字不算多，但由於他們住不同區域，令人擔心，因為接觸人面廣。

她又強調，在第3波疫情早期，有不少確診個案屬於的士司機，目前情況令人擔心，因為司機會去不同地方。她又提到，港大研究顯示，梅窩、大埔個案，都是同一傳播連，反映病毒目前「廣泛地傳播」。

【16:50】至於已轉介至衞生署的5名疑似中招司機，4名是的士司機，1位是復康巴司機。其中已初步確診的77歲男子，於深水埗海麗邨居住，是唯一一位不適個案，11月8日開始咳，於門診取樣本瓶後交回並檢測初步陽。其太太於11月5日起亦有不適，已安排送院檢測。他潛伏期多數留在家，其駕駛的士在西九龍黃金商場一帶交收。其病毒CT值是15至17左右，是發病初期。

另一位初步確診的47歲男子，是一名復康巴士司機，於11月10日經檢測計劃找到，本身無病徵，居於火炭，潛伏期間有駕駛保母車，並會接載學生，包括保良局蕭漢森小學及保良局張心瑜幼稚園，曾去過東九龍健康中心及柴灣興華邨等。

至於3位未確定檢測結果的司機，是是駕駛的士，包括63歲半職司機，於西營盤居住，最後於11月9日上班，無病徵，11月7日曾與家人親戚到迥百樂潮洲酒家吃飯。

另一名69歲的士司機，是居於住上水，每逢一、三、五會駕車，於大圍交收的士，有時會去上水天光墟買餸，並有參與定期測試，今次檢測發現疑中招是第6次參加檢測，對上一次檢測是10月份。

最後一名的士司機是68歲男子，居於元朗青山公路博圍村，與包租人同住，最近無駕的士，潛伏期間未有接觸客人。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3宗未知感染源頭的本地個案，分別是76歲的退休男子、23歲浸會大學女學生及居於荃灣的44歲男子。

其中，該名76歲退休人士，於11月9日到荃灣仁濟醫院檢查，發現是陽性個案，病毒的CT值是40，身體內已驗出有抗體，可能是較早已確診的個案。他平時不會去其他地方，多數會去荃灣公園、登打士公園等「自己一個人坐吓。」他報稱曾去過旺角金苑酒家。

至於23歲浸大女學生，11月3日是最後上學日，居於屯門鄉事會路一幢住宅大廈，11月5日開始發燒，於私家醫生診所確診，潛伏期及傳染期曾去酒店Staycation。該女學生於染期內，即11月4至5日，曾去過北角維港凱悅尚萃酒店4日至5日，潛伏期間則去過旺角帝京酒店Staycation。而她傳染期間曾去過跆拳道運動場、11月5日去過旺角中心看牙醫，11月4日發病前去過屯門置樂花園做美容。

至於44歲居於荃灣的男子，是石門偉達中心的一名公司項目經理，其公司有7人，全部會送檢疫中心。他平日午飯多數到石門廣場，曾去過台灣台風美食，11月6日開始喉痛，並曾去過西頁BEACH CLUB，有時晚飯會去荃灣的米線陣吃飯，亦到過如心海景酒店中菜廳。

【16:30】 衞生署署長陳漢儀表示，截至今日凌晨，本港新增18宗確診個案，3宗是本地感染源頭不明個案，餘入15宗為輸入個案。

陳漢儀指，15宗輸入個案中，有12宗個案是由尼泊爾航空昨日由加德滿都抵港航班RA409中的12位乘客，衛生署已引用第599H章，禁止11月12日至25日期間上述航班到港。

陳漢儀又指，衞生防護中心今日亦收到的士及小巴特定檢測承辦商檢測後的轉介個案，涉及5人，當中兩宗已證實是初步陽性，分別是一名的士司機及一名復康巴士司機。而餘下3宗轉介個案，則檢測結果未明，有待覆檢。她重申，倘5宗個案都是陽性，將是一個嚴重警號，擔心社區源頭不明傳播鏈仍存在，呼籲保持防疫措施及社交距離，阻止疫情反彈。

陳漢儀指，過去幾日不少學校爆發上呼吸道感染個案，截至今日中午，本周已有132宗院舍/學校爆發， 涉及近1400人，提醒幼稚園、幼兒中心及小學的學生注意衞生，中心會為爆發個案的學校派發樣本瓶，進行新冠病毒檢測。她提醒家長如兒童有發燒、流鼻水等，不應上學並盡快看醫生，家長亦應減少帶學童參與課外活動，避免去人多地方。

專家質疑港府高風險區定義與全球疫情脫節 倡採分流措施減感染

【14:00】早前有高風險地區免檢疫人士，於機場未等候檢疫結果後已離開，其後確診並傳染予同住家人，遭專家斥為漏洞。港府今日（11日）公布收緊有關措施，而來自15個極高風險地區的免檢疫機組人員，亦需於機場等候陰性檢測結果後才獲放行。

有專家認為，目前海外多地疫情嚴峻，高風險地區絕不止於15個，港府的極高風險定義與全球疫情脫節，建議政府應按各地風險定義「低風險地區」，將低風險抵港人士與其他地區的人士分開處理，減低交叉感染風險，而免檢人士則應參考內地及澳門的「閉環式管理」，不讓免檢疫者接觸社區，以防病毒擴散。

【12:54】政府今日（11日）公佈，維持現行社交距離措施一周，直至11月19日。食衞局強調，鑑於近日本地個案有反彈跡象，現階段沒有空間再進一步放寬現行社交距離措施。按照相關規定，食肆6人限桌令、4人限聚令，以及口罩令仍會持續。

【12:15】消息指，本港今增大概20宗新型肺炎確診個案，將設疫情記者會交代。翻查資料，對上一次出現20宗或以上確診是9月20日。

【11:53】消息指，香港浸會大學一名體育、運動及健康學系4年級生初步確診新型肺炎，最後返回校園上課日是11月3日，曾到過浸會大學道校園的教學及行政大樓、賽馬會中醫藥學院大樓、校園餐廳（main canteen）等。該校亦向學生發出通告，因應情況，部分涉事課堂會暫時改為網上授課，直至另行通知。

居粵澳港人返港獲豁免檢疫 何栢良：安排安全 不影響港疫情

【11:47】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，過往廣東省長時間處於「零感染」狀況，若入境者單向由低風險地區到高風險地區，並做足檢測，不會因為在港免檢疫14日而影響本地疫情，相信有關安排是「安全及合理」，但要注意避免在出入境過關時，將兩地人士「混雜」，造成交叉感染。他續指，疫情持續下，政府與市民一樣出現抗疫疲勞，例如過往有機組人員返港後，未等檢測結果就「四處去」，認為政府若小心按行政系統跟進，可以避免上述情況。

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旅遊氣泡｜本月底最快有往來新加坡航班 縱橫遊：四天團約6000元

【11:40】新加坡政府宣布，與香港建立的「旅遊氣泡」將於本月22日起生效。縱橫遊常務董事袁振寧接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，按目前資料所得，本月底會未有兩間航空公司開辦往來兩地航班，預計當地檢疫費用為200坡紙，即為約千元港幣。他又預料，以往一個新加坡四天團費用為4,000元，現再附加檢測費等，料為6000元。他又預計，前往新加坡的人數會減至以往的一至兩成。

3名政策局局長召開記者會，公布收緊防疫安排，加強檢測措施嚴防第4波疫情。當局同時公布，安心出行App，回港易計劃，以及香港與新加坡氣泡旅遊安排。（梁鵬威攝）

新加坡與港旅遊氣泡本月22日展開 名額每日200人 須先裝追蹤App

【10:58】邱騰華指，按照氣泡旅遊的流程，新加坡旅客到港，來港前14日必須未曾到過其他地方，當地檢測價錢約200至300坡元（折合約港幣1,152元至1,728元），到港後於機場快速測試為499元。至於香港人出發前要接受檢測，可到19個政府認可實驗室，或於11月15日啟用的4間檢疫中心做240元檢測。

按兩地政府協議，香港旅客需持離港72小時內的有效報告；抵達當地72小時後檢測一次，回程抵港時於機場再做測試。他表示，旅遊氣泡旅客回港時，於機場接受檢測需自行付費，價錢約499元，他認為是合理價錢。至於航班由國泰及新加坡航空提供，機票價格為商業決定，估計3,000至4,000元左右。香港旅客到當地後，需下載當地要求的追蹤程式。港府亦鼓勵訪港人士，下載將啟用的「安心出行」程式。

粵澳合資格港人本月23日起返港免檢 回港易日限5千人下周三預約

【10:40】政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠表示︰

「回港易」計劃本月23日啟動，居廣東省、澳門港人回港可豁免檢疫，計劃設限額。深圳灣口峰每日有3,000名額，港珠澳大橋人工島口岸則有2,000名額。申請者有4項條件，包括必須為香港居民；過去14日內必須身處涉及的三地；須持有3日內的陰性檢測結果報告；出發一周前要申請名額。

每名申請者可同時為3人申請，回港時可選指定口岸出入境，手提電話會收到短訊通知，有綠色碼屬獲豁免檢疫，粉紅色則可能不獲豁免。由於11月23日已可出發，即前一周的周三，11月18日起可接受預約名額，每次可於周三至周五，開放下一周的出發名額。

惟計劃目前只供單向回港，若免檢人士要再到粵澳兩地，則需按當地要求接受14天檢疫。

邱騰華表示，香港與新加坡旅遊氣泡屬專屬航班，正式於11月22日啟航，反映港府面對疫情持久戰下，可重啟經濟。（梁鵬威攝）

【10:29】商務及經濟發展局局長邱騰華表示︰

香港與新加坡旅遊氣泡屬專屬航班，正式於11月22日啟航，屬雙方防疫工作做好的前提下，望恢復兩地跨境一大步，也是香港首個與外國達成的氣泡旅遊安排，反映港府面對疫情持久戰下，可重啟經濟。

氣泡旅遊屬專屬航班，每班機限200人。本港旅客前往新加坡前72小時內，需接受一次病毒檢測，並獲得呈陰性結果。第二次檢測則會在到達新加坡72小時後，在當地接受一次檢測。而第3次檢測則在本港旅客回程時。港人在回港後，需要在本港機場再接受一次檢測。機制按兩地疫情調整，若新加坡有超過5宗無源頭確診個案，就會停兩周。至於機場快速測試收費499元起。

【10:24】當局稍後會宣布「回港易」計劃，方便居於廣東省、澳門的香港居民回港，減低跨境傳播風險。11月23日起，合資格人士若從陸路抵港，亦需持有效核酸檢測結果才可入境，入境後可獲免強制檢測。

薛永恒表示，安心出行應用程式將會下周一（16日）供市民下載。（梁鵬威攝）

新冠肺炎｜「安心出行」下周一推出 薛永恒：資料31日後自行刪除

【10:20】創新及科技局局長薛永恒表示︰

安心出行應用程式將會下周一（16日）供市民下載，當局自8月起研發軟件，一直有交代進展。在疫情下，全球有防感染措施，為逐步恢復經濟及人員往來做準備，安心出行將利用科技鼓勵市民養成紀錄出行習慣。他強調，安心出行App是便民利民工具，屬自願參與 自主紀錄，以電子方式便利市民紀錄去不同場地的時間。他強調，程式不需用戶登記，不需知道用戶姓名，不會知用戶位置，不會用電話中的GPS功能，也不會將用戶資料備份在政府系統。出行資料會以加密方式在用戶手機紀錄，31日內自動刪除。

目前已有逾6,000公私營場地參與計劃，全港18,000部的士均可直接使用。

安心出行應用程式將會下周一（16日）供市民下載。（梁鵬威攝）

【10:17】新加坡媒體報道指，當地將於11月22日起，啟動與香港的旅遊氣泡，計劃初期每天對飛一班機，每航班配額為200名旅客。新加坡當局表示，由12月7日起，有關航班將增加到每天兩次。

【10:10】至於社交距離措施方面，陳肇始稱，本地感染不明源頭數字有上升趨勢，疫情雖緩和，但未完全受控。政務司司長張建宗昨表明，現時無空間放寬社交距離，本周四到期的防疫措施，會延長一周維持至11月19日。

陳肇始稱，特別提醒市民不配戴口罩，感染風險好高，應避免不戴口罩的人群聚集活動。而本地個案曾出現多宗涉「Staycation」個案，雖可能無違反社交距離，但從公共衛生角度應盡量避免。她又強調，若涉及酒店或私人群組聚會問題持續，或會收緊法例規管相關活動。

【10:07】陳肇始續指，「內防擴散」策略，將於社區加大檢測量及能力，全面加強疫情監測病毒檢測。每日除張竹君宣布的病例，如當局發現小型爆發群組，會盡快到該區撲滅再爆發機會。實驗室檢測屬防疫關鍵，當局在疫情初期已不斷優化加強實驗室檢測計劃。不同對象都有加強，及早發現無病徵人士，推前診斷時間。

政府加強各層檢測︰

1. 醫管局及衞生署會負責流行病學檢測

2. 為高危群組做檢測，如出現爆發情況，如最近在大埔，政府會按風險評估，到出現確診個案地區或處所，推緊急群組檢測，希望做到分區檢測管理，盡快識別患者及截傳播鏈。政府會因應小型社區爆發，設立臨時的檢測中心，方便當區市民檢測「願檢盡檢」。至於4個檢測中心，將於11月15日投入服務，每次收費240元。

3. 因應大埔區小型爆發，已有6,800人接受檢測。流動車將延長服務兩日至11月12日，並於11月13日繼續收樣本，每日朝10至晚8運作。至於採樣亭服務時間亦會延長，廣福邨排球場及富善社區會堂外的採樣亭，會延長服務至11月15日，朝10晚8運作。

4. 針對特定群組，港府已整合及恆常化部份群組檢測作為定點監測

5. 強制檢測立法框架工作已展開，以全面識別感染者

陳肇始表明，為防第4波疫情及冬季流感疫情爆發，必須嚴格採取「外防輸入，內防擴散」防疫策略，進一步收緊現時安排。（梁鵬威攝）

【09:46】陳肇始表明，若不留意情況，隨時有第4波疫情出現。過去14天有60宗輸入個案，包括涉歐洲、美洲、非洲等新增來源，必須嚴格採取「外防輸入，內防擴散」策略，將進一步收緊現時安排，要更迅速更有效。

其中「外防輸入」措施包括︰

1.目前針對15個高風險地區，實施額外檢測檢疫條件，將進一步收緊。11月13日起要求所有中國以外地區抵港人士，必須在酒店強制檢疫，集中管理，減低居家檢疫時，傳予同住人士的可能性。旅客登機前，要提供在港酒店預訂14日的確認書，及檢測陰性結果證明，否則不准登機。到港後要接受檢測，有結果後才放行，到酒店接受檢測。

2.除了已有的溶斷機制，即同班機有5人確診或連續兩班機有3人確診，飛機要禁飛香港14天外。當局新加設禁飛條件，若涉事航空公司未能出示旅客提供的訂酒店確認書或檢測報告等相關文件，但又容許旅客登機，會考慮罰航空公司涉事航線停飛，當局或考慮提出檢控，或採其他阻嚇性措施。

3.免檢疫人士的安排會全面收緊，大部分都涉機組人員和海員，貨機也有一定需要，會針對性收緊安排。陳肇始指，會特別針對極高風險地區來港人士，曾到訪極高風險地區人士抵港後，即使屬免檢疫人士，但需在可行情況下，於出發48小時內、來港後，都要接受核酸檢測，而任何從高風險地區來港機組人員，都要等檢測有結果才可獲放行；至於高風險地區來港的外國領館人員、總領事等，抵港後都要用點對點交通工具，不能坐公共交通工具，並需在所屬機構的地點自我隔離14日。

【09:37】食物及衞生局局長陳肇始表示︰

全球疫情持續爆發，過去11月抗疫工作雖不錯，與全球比較屬低位，雖有零星個位，情況仍屬緩和。惟現進入流感高峰，疫情亦有反覆，不能鬆懈。截至11月10日，累計有5,390宗確診新冠肺炎個案，108宗死亡，3,866宗屬本地個案，包括密切接觸者。自7月底第3波疫情爆發後，過去一周仍有零星個案，社區仍有隱形傳播鏈。各種原因致社區有小型爆發群組，包括曾有酒店度假群組，追蹤工作仍在進行。源頭不明個案7天平均數，已由11月初的0.4宗，回升至1.1宗。

新冠肺炎｜三局長今列記者會 或公布單向通關、氣泡旅遊、健康碼

【00:36】政府周三（11日）早上召開「2019冠狀病毒病預防及控制措施記者會」，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒等六人。消息指今日或公布多項新政策，包括：居於內地及澳門港人持有粵港澳認可的新型冠狀病毒陰性檢測結果，回港可獲豁免強制檢疫14日，即單向通關；最快本月底推出與新加坡氣泡旅遊計劃；以及可供市民紀錄行蹤的「港版健康碼」。

確診大廈食肆｜確診主風教師曾到港大又一城 昇薈女童曾遊迪欣湖

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，患者曾赴的地點涉及不同休憩場所和食肆。衞生防護中心今（10日）晚公布，有患者分到曾到沙田M.C. BOX 隆亨市集、東涌東薈城和迪欣湖兒童遊樂場；亦有患者曾光顧又一城溫野菜、沙田扒王之王及灣仔麥當勞。學校方面，主風小學確診女教師（第5382宗個案）曾赴港大明華綜合大樓及莊月明文娛中心 Café 330。

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