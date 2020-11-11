新冠肺炎．最新｜本地個案反彈　氣泡旅遊及健康碼詳情料今公布

本港新冠肺炎疫情有呈反彈趨勢，衞生署昨（10日）公布新增9宗個案，累計增至5,390宗。當中5宗為本地個案，雖然均非無感染源頭個案，但卻創一個月來單日新高，要達14日「清零」更無期。

政府今早（11日）將舉行預防及控制措施召開記者會，三名局長將出席，料會公布港人由內地及澳門入境免檢疫14日，以及與新加坡的氣泡旅遊詳情和「港版健康碼」運作安排。

新冠肺炎｜三局長今列記者會 或公布單向通關、氣泡旅遊、健康碼

【00:36】政府周三（11日）早上召開「2019冠狀病毒病預防及控制措施記者會」，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒等六人。消息指今日或公布多項新政策，包括：居於內地及澳門港人持有粵港澳認可的新型冠狀病毒陰性檢測結果，回港可獲豁免強制檢疫14日，即單向通關；最快本月底推出與新加坡氣泡旅遊計劃；以及可供市民紀錄行蹤的「港版健康碼」。

確診大廈食肆｜確診主風教師曾到港大又一城 昇薈女童曾遊迪欣湖

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，患者曾赴的地點涉及不同休憩場所和食肆。衞生防護中心今（10日）晚公布，有患者分到曾到沙田M.C. BOX 隆亨市集、東涌東薈城和迪欣湖兒童遊樂場；亦有患者曾光顧又一城溫野菜、沙田扒王之王及灣仔麥當勞。學校方面，主風小學確診女教師（第5382宗個案）曾赴港大明華綜合大樓及莊月明文娛中心 Café 330。

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