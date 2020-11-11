飲食業樂見凍結電費　環團冀兩電研資產分段入帳減加價壓力

兩電昨（10日）宣布凍結明年淨電費，但僅下調燃料費抵銷基本電費加幅，若全球燃料價格急升，電費仍有機會被推高。 有餐飲業界在電台節目表示凍結電費是好事，因為政府放寬社交距離措施，早午市已恢復全盛時期超過九成生意，婚宴亦陸續舉辦，故電貴凍結可紓緩營商壓力。有環團呼籲兩電在2022年做到凍結電費，期望未來研究資產分段入帳，減低加價壓力。

余遠騁期望兩電未來研究資產分段入帳，減低加價壓力。（資料圖片／梁鵬威攝）

世界綠色組織行政總裁余遠騁分析指，基本電費增加，主要是新機組及海上液化天然氣站投資令資產淨值增加，用電需求下降，未來兩電為滿足准許利潤百份比，基本電費或再調整；唯一抵消加幅是燃料費，預計經濟環境前景不明朗，油價不會大升。資產值增加，余希望兩電可以分階段入賬，減少加價壓力，又呼籲兩電爭取2022年凍結電費。

至於兩電可否因應用電量下降而減少投資？余遠騁認為，機組投資以十年計，投資期長及使用多年才退役，難因1、2年特殊情況而改變。他又指，本港原本以燒煤發電，但面對全球暖化威脅各地要加強減碳，兩電必須增加較貴的天然氣比例，才能符合全球趨勢。

楊位醒認為凍結電費是好事。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，電費佔其平均營業額約6%，因酒樓密封式，冷氣開支佔比例最大，加上疫情為餐飲業帶來大打擊，故凍結電費是好事。

他又指，自從政府放寬食肆6人一檯、入座人數上限提升至可容納人數的75%，早午市食客已恢復全盛時期9成以上，晚市則因百日宴、生日飯等生意大減，僅恢復6、7成。但他說，不少新人接受婚宴新常態，即使每檯有人數限制，仍會如期擺酒，舉辦40至50圍飲宴。