中大學生會辦衝突周年展　保安：有權拆除非學生會地方展品

去年11月11日全港多區爆發激烈警民衝突，其中在香港中文大學校園及二號橋的衝突期間，警方施放大量催淚煙及一度出動水炮車嘗試驅散，及後撤退。示威者其後堵塞東鐵線路軌、大埔公路及吐露港公路，癱瘓附近交通，至11月16日道路重新通車。 中大聯書院學生會及中大學生會代表會時事委員會，今日（11日）起舉辦「中大保衛戰」歷史回顧活動。學生會除於其管理的文化廣場展出相片外，亦在港鐵站對出位置展出相片，惟有校方保安指，校方有權拆除相關展品。

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除學生會管轄的文化廣場有展覽外，中大學生會臨時事務委員會，在港鐵站對出路邊，同時展出去年中大衝突時的相片。有校方保安今早曾向學生會表明，由於此處屬中大範圍，不允許掛任何東西，校方有權拆除相關展品，並會找學生輔導長處理。中大學生會臨委會秘書馬活言表示擔心，認為展覽是希望港人記住這段歷史，但近來校方清除文宣、塗鴉的速度非常快，感到言論自由被限制，擔心部分展品隨時可能會被移走。

「中大保衛戰」展覽主要在學生會管轄的文化廣場舉行，展覽展出多張照片、並設置展板，詳細回顧去年11月中大校園內發生的衝突事件。不過，部分圖片上的「光復香港，時代革命」字眼則被處理，包括用黑色膠帶遮住，或用八條下劃線代替，相片中的部分字眼亦被特殊處理。中大學生會臨委會主席區倬僖表示，相關安排是應校方要求，以免觸犯法律。至於是否擔心會有政見不同人士前來騷擾，他則表示暫時未收到消息。

學生會在港鐵站對出、大學入口處展出相片。（盧翊銘攝）

展覽展出近30張相片，10塊展板展示去年中大校園衝突的始末，引來不少人士前來觀看，包括早前被困深圳，過去多次參與反修例示威、揮動港英旗幟的示威常客「王婆婆」。王指，去年中大衝突時自己不在香港，今日專程到場看展覽，「看到相片，覺得血壓升高，點解（當時）警察可以入校園的？」

除展覽外，文化廣場亦設有街站，開展「和你寫」活動，亦有不少人士參加。

中大保安組在入口處設置告示，指因應疫情，有權拒絕非中大證件持有人進入校園。今日在入口處有保安設閘口，記者或其他社會人士，均需登記身份證方可進入。